Concheiros estará en obras hasta después del verano, con pasillos para peregrinos

El alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, y la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, visitaron ayer las obras de acondicionamiento del Camino de Santiago en el tramo que discurre entre Monte do Gozo y San Lázaro, y aprovecharon para hacer un balance de la marcha de este proyecto, que se extiende a todas las entradas de la Ruta Jacobea en el casco urbano.

Todas avanzan a buen ritmo, pero queda pendiente la reurbanización de la rúa dos Concheiros, adjudicada el mes pasado y a punto de comenzar. En principio, estaba previsto que la llevase a cabo también la administración autonómica, pero finalmente, dado su carácter plenamente urbano, se acordó que la realizara el Ayuntamiento.

Entre esto, y la crisis, que paralizó los procesos administrativos cuando la obra estaba lista para salir a licitación, el alcalde reconoció ayer que no será posible tenerla finalizada como estaba previsto en la primavera, y ni siquiera durante el verano.

Con todo, explicó que ya está previsto establecer zonas de paso seguro para que vecinos, y sobre todo los peregrinos que lleguen por el Camino Francés, puedan caminar por ella con total seguridad durante la obra.

En este sentido, se mostró optimista y seguro de que a pesar de que las cifras de visitantes no serán ni de lejos las que se calculaban antes de marzo, sí serán “millones” los visitantes que recibirá la ciudad en el Xacobeo, y como consuelo señaló que si no es posible tener la calle lista antes del inicio de la temporada alta, “en Santiago estamos acostumados ás obras nos Anos Santos, e se non está lista para o de 2021, en 2027 volverá a ser Xacobeo”.

En cuanto a las obras del tramo de Monte do Gozo, que ambos mandatarios visitaron ayer acompañados de otros miembros de la Corporación, ya están prácticamente finalizadas, a la espera de algunos detalles finales que se espera completar en el plazo de un mes o mes y medio.

El proyecto afecta a toda la bajada desde Monte do Gozo, donde ha ganado más espacio para los peatones, beneficiando tanto a los peregrinos como a los vecinos de la zona, ya que se ha mejorado el acceso a las viviendas, y se creó una nueva plaza en la que se plantaron especies arbóreas autóctonas.

Se mejoró también el tramo de bajada, que atraviesa una carballeira y prosigue en paralelo a la carretera, pero con una franja ajardinada de separación. También se construyó una plataforma de hormigón y una rampa para sustituir las escaleras y mejorar la accesibilidad en el tramo más próximo a la autopista.

Presupuesto. Las obras contaron con un presupuesto de un millón de euros y forman parte del plan de mejora de todos los accesos en el que la Consellería invertirá unos diez millones de euros a los que hay que sumar los 2,6 en los que el Ayuntamiento ha presupuestado el trabajo de reurbanización de la rúa de Concheiros entre la avenida de Lugo y la rúa de San Pedro, que se espera que comiencen en breve.

A las actuaciones desde Monte do Gozo hay que añadir también las que se están realizando en las proximidades, también en la entrada del Camino Francés entre el restaurante O Tangueiro y el barrio de San Lázaro. También se está interviniendo en el último tramo del Camino Portugués, en Conxo, una obra que se calcula que estará completada en octubre.

Asimismo, en el Camino Inglés ya se completó una de las actuaciones previstas en las inmediaciones del polígono del Tambre, y otra está actualmente en ejecución.

Por último, están también muy avanzados los trabajos en la avenida de Lugo, en el cruce entre Fontiñas y la entrada de la rúa de Concheiros, y se espera que estén acabados antes de final de año.

Los mandatarios destacaron los buenos resultados de la cooperación entre ambas administraciones, y se mostraron esperanzados en que estas nuevas infraestructuras contribuyan a que, dentro de las circunstancias, el Xacobeo de 2021 sea un total éxito para la recuperación.