Concierto pionero para estudiar la reacción del genoma a los sonidos

El Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS) y la Real Filharmonía de Galicia presentaron ayer el proyecto Sensoxenoma22, que comienza con la organización del primer concierto en el que la música y la ciencia se aliarán para investigar sobre las bases genéticas del estímulo musical y estudiar su potencial terapéutico en la lucha contra la enfermedad.

A la presentación de este proyecto de vanguardia en Santiago asistieron el catedrático Antonio Salas Ellacuriaga, investigador principal de Genética en Biomedicina (GenPob) y del GenVip y catedrático de la Facultad de Medicina de la USC; el doctor Federico Martinón Torres, investigador principal del Grupo GenVip y jefe del servicio de Pediatría del CHUS; Baldur Brönimann, director del concierto Sensoxenoma22; Sabela García Fonte, directora técnica de la Real Filharmonía de Galicia; Laura Navarro Ramón, coordinadora del proyecto Sensogenomica, musicóloga y doctora en Educación Musical; y Belén Mosquera Pérez y Carmen Rodríguez-Tenreiro, coordinadoras de gestión y de ensayos clínicos y bioética, respectivamente. Estuvieron acompañados por Eloína Núñez Masid, gerente del área Sanitaria de Santiago y Barbanza; María Luz Couce, directora del IDIS; Mercedes Rosón, concejala de Acción Cultural del Concello; Belén Hernández, gerente del Consorcio de Santiago; y Xaquín López, gerente del Auditorio compostelano.

Según explicó Antonio Salas, “a finalidade deste proxecto pioneiro é buscar as bases biolóxicas do estímulo musical e, con elas, intentar averiguar algúns marcadores que nos poidan permitir investigar sobre distintas terapias”. También incidió en la novedad que supone, ya que “ao non haber investigacións anteriores, o ámbito de traballo é moi amplo e permítenos encher un baleiro que existe en como a música se relaciona co noso xenoma”.

El doctor Federico Martinón subrayó que se trata de una línea de investigación novedosa: “Nada hai máis poderoso que os nosos sentidos, é unha liña de conexión directa co noso cerebro e o noso sistema nervioso central e poucos estímulos son tan potentes nesa liña como é a música”, explicó. Según contó, las líneas que se abren pueden ser muchas. “O que se pretende nesta primeira liña de traballo dentro de Sensoxenoma22 é estudar especificamente cales son as bases moleculares que a música produce no noso cerebro e ver se en específicas patoloxías pode ter ata unha utilidade terapéutica”, indicó.

Así, el primer paso de esta investigación se centra en la música y en la expresión de los genes en la población general y en distintos contextos de la patología humana, como el cáncer, Alzheimer, trastorno de espectro autista (TELA) o daño cerebral, entre otros, con el fin de obtener datos a gran escala, analizarlos con rigor científico usando técnicas de vanguardia y, eventualmente, poder proporcionar herramientas que mejoren la calidad de vida de las personas con este tipo de enfermedades.

SESIÓN EXPERIMENTAL. Sensoxenoma22 pone en marcha el concierto experimental que tendrá lugar el 30 de septiembre en el Auditorio de Galicia a las 20.30 horas. Un concierto dirigido a la población en general en el que se recogerán muestras biológicas de todas aquellas personas que quieran formar parte y colaborar en esta investigación a gran escala. En este sentido, Sabela García Fonte, directora técnica de la Real Filharmonía, explicó que el público puede acudir como donante de muestras obteniendo en la web sensogenomics.com un consentimiento informado que debe de entregar antes del día 21 de septiembre. También se podrá asistir cómo público no donante, obteniendo el convite a través de la web del proyecto o de Compostela Cultura.

Así, de forma previa al evento se hará una recogida de muestras biológicas no invasivas y al finalizar se repetirá el mismo proceso. De esta manera se podrá medir la respuesta de los genes en dos puntos temporales y la respuesta que tuvieron la ese estímulo musical. De este modo, se invita a las personas a asistir y sacar la entrada gratuita con toma de muestras firmando el consentimiento informado y, en esta línea, se realizará una sesión informativa este próximo lunes en el Auditorio de Galicia.

REPERTORIO SORPRESA. Por la parte musical, hizo hincapié en el orgullo que supone para la institución participar en este ilusionante proyecto indicando que “cando o equipo de investigación do IDIS veu falar coa orquestra para ofrecernos ser partícipes deste experimento, sentímonos inmediatamente entusiasmados”. Baldur Brönimann, director del concierto del próximo día 30, destacó que el programa no se conocerá previamente. “Preparamos un programa para este experimento e que será unha sorpresa porque parte do que un agarda no concerto é a aventura de non saber o que se vai tocar”, destacó.

APOYOS INTERNACIONALES. Del proyecto Sensoxenoma22 destaca su comité científico asesor con reputadas personalidades a nivel nacional e internacional, como el pianista James Rhodes, el microbiólogo en el Hospital Monte Sinaí Adolfo García Sastre; el antropólogo Juan Luis Arsuaga Ferreras; el genetista del Kunning Instituto of Zoology-Chinese Academy of Science Yong Gang Yao; la catedrática de Farmacología de la USC María José Alonso Fernández o la directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, María Martinón Torres.

También son miembros del comité el neurólogo José María Prieto González, el oncólogo Rafael López López, el psiquiatra José Mazaira Castro, el neuropediatra Jesús Eirís Puñal, el radio-oncólogo Antonio Gómez Caamaño, la genetista Filhar Sánchez Piñor, el farmacólogo Manuel Freire Garabal Núñez, el paleoneurobiólogo Emiliano Bruner, el pediatra-inmunólogo Palma Paolo, el pediatra-infectólogo Carlo Giaquinto, los genetistas Antonio Torroni, Martin Richards y Vincent Macaulay, el microbiólogo Adolfo García Sastre, la violinista Amandine Beyer, el director artístico de la Real Filharmonía de Galicia, Paul Daniel, y los chef Jon Eceiza Arandia y Andoni Luis Aduriz.

Además, como no podía ser de otra forma, Sensogenomica22, cuenta con un comité de honor presidido por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña; la conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García Martínez; la gerente del CHUS, la directora de la Fundación del Instituto de Investigación Sanitaria, Isabel Lista García; la directora titular de la Orquesta Sinfónica Portuguesa, Joana Carneiro, el presidente de la Real Academia de Medicina de Galicia, Francisco Martelo Villar y el rector de la USC, Antonio López Díaz; así como algunas de las personalidades que también asistieron al acto de presentación del proyecto: Eloína Núñez, María Luz Couce y Antonio López.