Conciertos de graznidos en el Ensanche; el Xacobeo atrae también a miles de gaviotas

Durante las últimas semanas numerosos vecinos del Ensanche han mostrado su sorpresa por la invasión de gaviotas que padece esta zona de la ciudad. Atraídas por la facilidad para encontrar comida, estas aves rondan todo el día por las terrazas de los bares, casi siempre llenas debido al tirón turístico del Xacobeo, y por las noches montan ruidosos conciertos de graznidos que a veces se prolongan durante toda la madrugada.

Desde inicios del mes de julio, las gaviotas parecen estar más alteradas, especialmente de noche, y ya son muchos los vecinos que han mostrado su irritación por unos recitales que van a más.

Según informó Falcóns Galicia a EL CORREO GALLEGO, el principal motivo por el que los animales han modificado su carácter es que nos encontramos en su época de cría. Si bien en el pasado esto pasaba desapercibido en las ciudades, especialmente en las no costeras, hace ya muchos años que especies como la gaviota se han asentado en las urbes y desarrollan toda su vida en las mismas.

“Lo normal era pasar la etapa de cría en los acantilados marítimos, pero basta con que una pareja lo haga en un edificio para que toda una población se adapte y siga haciéndolo. Primero sucede con una pareja, luego sus crías copian el comportamiento, y finalmente, tienes toda una población asentada en edificios”, señala Francisco, de Falcóns Galicia.

Desde esta empresa especializada en el control de plagas, y sobre todo de aves, aseguran que es frecuente que vecinos y ayuntamientos no combatan estas situaciones hasta que suponen un gran problema. “En muchas ocasiones somos nosotros los que planteamos a las entidades municipales la necesidad de actuar. Cuanto más tiempo habiten las gaviotas un espacio, más difícil serán las labores de control. Es como una bola de nieve que se va haciendo más grande”.

CUESTIÓN DE PROTECCIÓN. Tras los nacimientos de las crías de las gaviotas, que se habrán producido hace apenas unas semanas, estas se vuelven protectoras y se originan así los conflictos. Las crías, recién nacidas, son muy torpes y vulnerables a cualquier depredador, por lo que sus progenitores tratan de defenderlas y montan todos estos escándalos.

Por las noches, aunque los humanos no causemos demasiadas molestias, otras aves pueden incomodar a las gaviotas, provocando esa molesta reacción en forma de graznidos que está causando unos cuantos problemas de insomnio.

SOLUCIONES AL PROBLEMA. Falcóns Galicia señala que para estos casos cuentan con un Servicio de atención al ciudadano con el que poner fin a estos conflictos.

Aunque lo ideal es evitar que se produzcan asentamientos en zonas como el Ensanche, o en su defecto, actuar inmediatamente, existe una estrategia para dar la vuelta a la situación.

“Lo más habitual es retirar los nidos que hayan establecido en los edificios y colocar en su lugar unos artificiales. Las gaviotas podrán vivir ahí temporalmente, pero las nuevas estructuras dificultarán notablemente que el espacio sea adecuado para la crianza, por lo que cuando vuelva a llegar la esta época, buscarán otro sitio más adecuado”.

Por otro lado, señalan que el motivo por el que cada vez más gaviotas se asientan en zonas urbanas e incluso lejanas a la costa, es que reciben muchas facilidades para obtener comida y no consideran a los humanos una amenaza en la mayoría de los casos.

“Hay que evitar darles de comer en las ciudades, o querrán quedarse. Además, si se acostumbran a convivir con personas y no las ven como una amenaza, su adaptación será más rápida. En muchos sitios acceden facilmente a los restos de comida de los contenedores, recogen migas en las terrazas, o incluso se la roban a los niños, y no les pasa nada. Se dan cuenta de que no somos una amenaza y lo aprovechan para convivir con nosotros, utilizándonos para conseguir alimentos”.

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN. Ángel Pérez, de la concejalía de Medio Ambiente del Concello de Santiago, comentó a este periódico que “la ley prohibe rotundamente quitar los nidos de cualquier ave de donde los hayan establecido”, por lo que algunas peticiones ya son directamente rechazadas, por cuestión de protección animal.

Respecto a posibles soluciones, asegura que en la mayoría de casos la competencia no es del Concello, pues “tienen lugar en propiedades y viviendas privadas, tratándose mayoritariamente de casos muy concretos” y las actuaciones deben ser ejecutadas a nivel individual. “Las actuaciones que lleva a cabo la Administración, como sucedió en el pasado y con mucho éxito, se centran en problemas mayores y de ámbito público”. Como ejemplo, señala las intervenciones de hace años en Plaza de Vigo, donde algunas personas alimentaban a las palomas y cientos de estas aves se concentraban en el lugar provocando el caos. “Gracias a los trabajos de disuasión, ahora apenas nos encontramos con una docena de ejemplares que no causan molestia alguna”.