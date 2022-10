Cónclave para abordar retos de las agendas urbanas y la economía social

Santiago acogerá la semana que empieza, entre el miércoles y el jueves, el Encuentro Redel, una actividad organizada por el Concello con el respaldo de la Red de Entidades para el Desarrollo Local (Redel), la Red de Ciudades Ciencia e Innovación (Innpulso), la Red de Territorios Socialmente Responsables (Retos) y Ciudades por el Empleo; que se celebrará en la Sede Fundación Laboral de la Construcción en Galicia. Este encuentro se desarrollará bajo el título As oportunidades da Economía Social para as cidade no logro dos retos das Axendas Urbanas e a Axenda 2030.

El evento se articulará en dos jornadas en las que se distribuirán varios grupos de trabajo que abordarán cuestiones como la transición hacia una economía circular, el envejecimiento poblacional, la gestión y captación de talento, la inclusión en el empleo y la cultura como elemento vertebrador de un territorio, todo esto marcado por el hilo conductor de la capacidad de las iniciativas de economía social para aportar soluciones y ofrecer servicios en diferentes ámbitos.

La iniciativa, dirigida a personas y entidades que trabajen en el campo del desarrollo local, de la planificación urbana y de la economía social, pretende ser un foro de intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas que acerquen soluciones a los retos actuales a través de los principios y valores de las empresas e iniciativas de economía social. Esta fórmula empresarial destaca por ser un modelo solidario, que antepone los beneficios sociales a la rentabilidad financieira. Además, genera un empleo más estable y de mayor calidad, también más inclusivo e igualitario. La Economía Social favorece la redistribución de los recursos y de la riqueza, actúa contra la desigualdad y fortalece la democracia institucional. Está demostrado que supera mejor las situaciones económicamente desfavorables, y que se vincula al territorio comprometiéndose con sus particularidades y con la comunidad donde se asienta.

El encuentro se iniciará con un relatorio sobre Economía Social, Agenda 2030 y Agenda Urbana, que impartirá la presidenta de la Unión de Cooperativas EspazoCoop, Ana Olveira. Habrá, además, un café de bienvenida para las personas participantes y se visitarán cuatro cooperativas de la ciudad con la Ruta Cooperativa, una propuesta de fomento y visibilización de las entidades de economía social de la ciudad realizada en el marco del convenio de colaboración de la Unión de Cooperativas Espazocoop con el Ayuntamiento de Santiago. La jornada del día 19 finalizará con una cena en el Hotel AC Palacio del Carmen.

Durante el jueves se continuará trabajando en grupos hasta la puesta en común de las conclusiones. A media mañana tendrá lugar el acto de presentación del informe La Economía Social en España en cifras, que correrá a cargo de su coordinador, Rafael Llaves Ávila, representante de CIRIEC-España. El Informe ofrece los datos disponibles más actualizados sobre la economía social en España y sus comunidades autónomas, y por cada una de sus familias.

El nuevo Portal Estadístico de la Economía Social en España, con el que CIRIEC-España quiere aportar información actualizada sobre las diferentes familias que conforman la economía social en nuestro país, será presentado por su presidente, José Luis Monzón, y el director del portal, Ángel Soler. El lanzamiento del CIRIECSTAT responde a una de las demandas del Plan de Acción Europeo de la Economía Social.