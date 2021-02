Concurso de disfraces fotográfico no Antroido

OCIO. O Concello de Santiago acolleu onte a presentación do concurso fotográfico O disfrace invisible, na que participaron a concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón; o responsable de Festas, Gonzalo Muíños; e o mago Kiko Pastur. Consiste en disfrazarse para camuflarse ou desaparecer da imaxe, en lugares recoñecibles de Compostela. O prazo para a presentación das imaxes ábreuse onte e e péchase o 16 de febreiro. Mercedes Rosón destacou a orixinalidade da iniciativa, que, engadiu, “se adapta totalmente ás actuais restriccións anticovid e permítenos celebrar o entroido doutro xeito”. “Ata onde sabemos”, continuou, “ é a primeira vez que unha cidade acolle unha iniciativa deste tipo”, coa cidade como protagonista. “É un xogo con Compostela como escenario, que vai contribuír a visibilizar o noso patrimonio: os nosos monumentos, os nosos parques, as nosas rúas”. Tamén destacou a máxia “coa que nace”, ao estar organizado polo Museo de Maxia Kiko Pastur, en colaboración con Mery Pais, a Asociación Cidade Vella e o Concello de Santiago, a través das concellarías de Acción Cultural e de Festas. Concederanse tres premios de 1.000 euros, 500, e 300 euros; e dous áccesits de cen euros para a fotografía máis divertida e máxica, así como para formar parte do álbum que o concello exhibirá coas propostas máis brillantes e máis enxeñosas. ecg