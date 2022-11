Conde aposta polo tecido industrial para facer fronte á crise económica

Santiago. O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, mantivo onte un encontro co Comité Executivo do Club Financeiro de Santiago de Compostela, no que tivo oportunidade de escoitar as súas propostas e inquedanzas, ao tempo que lles trasladou as diferentes ferramentas que a Xunta de Galicia pon ao dispor das pemes galegas.

Na xuntanza, Conde resaltou a importancia da colaboración público-privada e fixo fincapé en que Galicia confía na capacidade do seu tecido empresarial para ser parte da solución ante o actual contexto económico. Ademais, destacou a oportunidade que supoñen os fondos europeos Next Generation, reclamando máis axilidade, máis equidade e máis diálogo na súa execución por parte do Goberno central. ecg