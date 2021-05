Confirmación de treinta jóvenes en la Catedral

SANTIAGO. “Vosotros si habéis venido a confirmaros, es porque os habéis preguntado sobre Dios y queréis responder positivamente. La confirmación es un sacramento que reaviva tu condición de hijo de la Iglesia, no de un miembro de un club; te convierte en alguien único y no en producto en serie; te hace testigo y no un maniquí. Compromete tu vida, haciendo que el Espíritu de Dios sea el tuyo, y que sigas muy de cerca a Jesús”. Así se dirigía ayer el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, en su homilía a la treintena de jóvenes a los que confirmó en la Vigilia de Pentecostés en la Catedral de Santiago. El acto litúrgico se llevó a cabo con las medidas de distancia social y seguridad sanitaria. “Son jóvenes que proceden de distintas parroquias, del Seminario Menor, de Pastoral Juvenil o del convento de las Benedictinas”, explicó el prefecto de ceremonias, Elisardo Temperán, encargado del desarrollo de la ceremonia.ECG