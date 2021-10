Conmemoran cunha mostra os 10 anos da Biblioteca de Galicia

A Xunta inaugurou onte na Cidade da Cultura unha exposición coa que se celebran os 10 anos da posta en marcha da Biblioteca de Galicia no Gaiás. Unha década na que a institución conseguiu converterse nun referente cultural custodiando importantes coleccións constituídas por documentos tan antigos como os incunables Libro de las propiedades de las cosas (1494) ou Sermones de patientia in Job (1471). Estas serán dúas das máis de 70 pezas que poderán contemplar os visitantes desta mostra que queda aberta ao público ata o 31 e maio do 2022 no vestíbulo do edificio da Biblioteca e Arquivo de Galicia.

A través de oito seccións diferentes, o percorrido achega aos cidadáns obras desde o século XV ata a actualidade, dos fondos do patrimonio bibliográfico xestionado pola Biblioteca e da hemeroteca de prensa e revistas, ademais de distintas pezas das súas coleccións de cartografía e material especial como son fotografías, carteis, debuxos ou gravados. E non só os elementos impresos son os protagonistas desta mostra, tamén as creacións audiovisuais e sonoras están presentes nesta recompilación representativa do legado polo que vela a institución porque, segundo salientou o secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, “son testemuña da parte non escrita da nosa cultura, e nesta mostra podemos observar algunhas das pezas máis descoñecidas polo público”.

Os comodatos e as doazóns recibidas durante estes dez anos, fundamentais para enriquecer o servizo que presta a Biblioteca, tamén teñen presenza. Neste sentido, o representante da Consellería de Cultura, Educación e Universidade destacou “a xenerosidade de persoeiros e institucións que cederon as súas coleccións, como o Fondo Amancio Landín Carrasco, o Fondo Bibliográfico Abanca, o Fondo Agustín Sixto Seco ou a Colección Núñez de las Cuevas, entre outros moitos, para que toda a cidadanía puidese acceder á súa consulta, que non sería posible cos medios propios”.

Xunto co secretario xeral de Cultura, tomaron a palabra na inauguración da exposición, Cristina Rubal, subdirectora xeral de Bibliotecas e do Libro, e Noelia Bascuas, xefa do Servizo da Biblioteca de Galicia e comisaria da exposición. Ademais, estiveron acompañados pola directora-xerente da Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez Reboredo; os exdirectores da Biblioteca, Xosé Antonio Regos e Daniel Buján; ou Xosé Díaz Arias de Castro, en representación da Colección Isaac Díaz Pardo que tamén custodia a Biblioteca de Galicia.