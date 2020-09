“Conseguimos que moitas familias se integrasen totalmente en Ribeira”

Ligado sempre á súa Ribeira natal, Manuel Mirás dedicou e dedica a súa vida aos demais a través de Cáritas, unha organización na que leva xa corenta anos. Coa súa humildade e sabendo comprender os problemas das persoas, puido compaxinar a acción social coa súa vida laboral e familiar. Agora, como xubilado, segue ao pé do canón, aínda que lle gustaría que xeracións máis novas tomasen o relevo. cumprirá 40 anos na organización, a cal compaxinou sempre coa súa familia e o seu traballo,

En primeiro lugar, como recorda a súa infancia?

A miña vida é moi sinxela, fun sempre un privilexiado. Nacín na praza do Concello de Ribeira e como meu pai era militar na Coruña, vivimos alí ata os seis anos, aínda que viñamos nos veráns e no Nadal, porque a familia vivía aquí. O recordo que teño é da tristeza que me quedou dos amigos de alá, pero aquí tamén tiña unha boa pandilla do barrio, porque era unha vida de portas abertas. Polo tanto, recordo unha infancia moi bonita, con moitos xogos na rúa e no monte, a onde acudíamos moito.

Ademais, tiven a sorte de contar cunha gran familia, cuns pais moi atentos e modernos para a época, que sempre me apoiaron, axudándome nos momentos bos e tamén nos malos. Por iso, ata nisto, fun un privilexiado.

Con ese grupo de amigos, entrou na Acción Católica.

Así é, entre os 12 e os 16 participei na Acción Católica, un movemento católico peculiar, que serviu de avanzadilla da teoloxía moderna. A dirección estaba en grupos de mozos, e de aí xurdiron movementos interesantes como as Xuventudes Obreiras Católicas ou o Sindicato Obreiro Católico. No noso caso, serviunos para aprender, por exemplo o código morse, xogabamos ao fútbol e facíamos multitude de actividades, xogos populares, deportes ou festivais de humor e de música. Tamén desenvolvemos moita a cultura grazas a unha biblioteca que tiñamos, onde facíamos murais de temáticas variadas, desenrolando o pensamento e fomentando unha xuventude sa baseada na solidariedade, o respecto mutuo ou o traballo en equipo. A verdade é que esas vivencias foron estupendas.

E como tivo lugar a súa entrada en Cáritas?

Unha vez rematei o bacharelato, marchei a estudar para A Coruña, empezando con arquitectura, pero despois fun para Vigo para estudar Peritaxe Mercantil, que era o que tamén estudaba miña moza (agora miña muller) e comecei a traballar no Banco Bilbao. Despois fixen o servizo militar e, ao acabar, atopei traballo e arrinquei a miña vida familiar. Coincidindo con ese período, chegou á vila o párroco Cesáreo Canaval, quen quería que arrancase Cáritas, porque estivera aquí durante moitos anos. Eu recordábao ben porque cando eramos mozos, cun grupo de música local, gravabamos no local parroquial e xa víamos a axuda que se repartía. Por iso, cando don Cesáreo me chamou para ir a unha reunión para potenciar a Obra Social na parroquia, ala fun. Naquel día, un 30 de novembro de 1980, comecei de secretario e aquí sigo.

Que o levou a formar parte da organización?

Tiven unha educación que sempre foi por aí, sempre me ensinaron non só de palabra, senón de acto, a axudar a todo o mundo. Sempre recordo que de neno viñan dúas persoas a nosa casa e comían con nós o caldo, dúas veces á semana, xente da zona que tiña máis escaseza. Por iso, o de axudar sempre o vin como algo moi natural. Grazas a esa educación da casa, e tamén da Acción Católica, pensando nunha espiritualidade máis práctica, enfoquei a miña vida por aí.

Como cambiou a acción social en todos estes anos?

Comezamos construíndo dúas casas para dúas familias que estaban moi mal, coas posibilidades que tiñamos, e foi como un punto e seguido, de seguir co proxecto de axudas económicas. Isto potenciaba as relacións humanas, xa que agora temos persoas moi implicadas e preparadas nos servizos sociais do Concello, pero antes o noso era aprender a base de erros e dedicación. A implicación era persoal para salientar todos os problemas e as relacións facíanse moi estreitas, converténdose en amigos. Tratabas, polas circunstancias, con colectivos moi diversos, polo que iamos logrando un gran consenso e alcanzando que moitas persoas estean integradas agora totalmente en Ribeira.

Deste modo, a medida que foron aparecendo os servizos sociais, mudamos as axudas económicas pola formación, co obxectivo de que as persoas promocionen e autoxestionen a súa vida. Deste modo, empezamos cuns cursos de formación moi variados, cos que seguimos na actualidade. A maiores, agora contamos cunha educadora social.

Como conseguen fondos para xestionar todas esas actividades?

Os recursos propios son as colectas de Cáritas, o segundo fin de semana de cada mes; a aportación dos socios, que temos cen; e as achegas cos donativos, que para nós son coma socios. Co covid, cunha campaña moi especial, notamos unha repunta dos donativos, pero notamos unha baixada progresiva dos ingresos. Por iso, vivimos moito da caridade das persoas, dos recursos que nos achega Cáritas diocesana e dalgunha subvención municipal.