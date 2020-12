Consulta popular sobre las viviendas turísticas

Urbanismo. El Ayuntamiento de Santiago ha abierto un proceso participativo para que los vecinos puedan dar su opinión sobre la modificación que se va a llevar a cabo en el Plan Xeral de Ordenación Municipal para regular los usos de vivienda. El objetivo fundamental de la misma es limitar la proliferación de viviendas de alquiler turístico y primar el uso residencial. Según explican a través de la web municipal, “co obxecto de acadar a maior participación pública e transparencia na elaboración do proxecto, ábrese un período de consulta pública previo á aprobación inicial da modificación, a fin de que a cidadanía e as organizacións afectadas poidan formulan as suxestións e propostas que estimen convenientes”. Todas las personas que estén interesadas en aportar sus sugerencias y propuestas podrán remitirlas hasta el próximo 10 de febrero de 2021 a la dirección electrónica: participa.regulacion.usos@santiagodecompostela.gal.