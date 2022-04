Continúan as críticas do comité de folga de Otorrinolaringoloxía

Santiago. O comité de folga do servizo de Otorrinolaringoloxía ( ORL ) do Hospital Clínico de Santiago critica a falta de axilidade da Administración sanitaria para solucionar o conflito. A Xerencia da área sanitaria “tardou nove meses en tomar algunha decisión”, concretamente, din, “solicitarlle á Inspección Sanitaria a suspensión cautelar de funcións do xefe de servizo, Carlos Martín Martín”. Non obstante, engaden, “xa pasou un mes e non tivemos máis noticias ao respecto”, reprochan os facultativos que integran o comité de folga. Desde que os profesionais decidiron comezar con folgas (o pasado mes de decembro), xa se anularon máis de 1.500 citas . ECG