Continúan los días de parón en los centros socioculturales

Santiago. El próximo miércoles, día 11 de mayo, el personal de los centros socioculturales de Santiago está llamado a la que será su cuarta jornada de huelga. Para ese mismo día tienen previsto concentrarse, en repetidas ocasiones ante el Pazo de Raxoi, en la Praza do Obradoiro, a las 10:30 horas.

El comité denuncia que “tres días de folga non lle parecen suficientes ao concelleiro Javier Fernández e ao alcalde , Xosé Sánchez Bugallo para sentar a falar con nós”, jornadas en las que se ha reportado más del 50% de seguimiento por parte del personal de la Red de Centros Socioculturales. El personal en huelga denuncia su actual situación precaria y las pérdidas en sus salarios por un gobierno municipal que, según reclaman, “non asume as súas responsabilidades e non dá a cara”.

Los trabajadores reivindican una mediación municipal ante la entrada de las nuevas empresas para subsanar, en la medida de lo posible, los errores que consideran que existen en los ruegos “que o concello pasou por alto”. En consecuencia, animan tanto al concelleiro responsable como al alcalde a “redimir os seus erros administrativos e técnicos actuando como mediadores e apoiando o mantemento das condicións laborais do persoal do servizo”. ECG