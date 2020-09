Continuas gamberradas con huevos desesperan a los negocios del Pombal

Los vecinos del Pombal están hartos de sufrir los continuos ataques de un grupo de desconocidos que se dedican a tirar de madrugada huevos sin ton ni son a las fachadas de los diferentes edificios ubicados en la calle.

Una de las víctimas ayer fue el hostal Campo de Estrelas, cuyas paredes, ventanas y letrero amanecieron cubiertos de yemas y claras, lo que dejó un olor pestilente en toda la calle. “Estuvimos limpiando desde las diez de la mañana hasta las dos de la tarde, pero aún así hay zonas a las que no hemos llegado y la calle nosotros no la podemos limpiar y huele fatal”, comentaba el responsable de este establecimiento que no fue la única víctima de los vándalos, puesto que fueron tres las fachadas que recibieron los huevazos. “Hoy me tocó a mí, al de al lado y a otro vecino”, comentaba muy enfado el encargado del hostal”.

Según contó este afectado a EL CORREO GALLEGO “esto lleva sucediendo desde hace tres o cuatro años. Antes se centraba en la zona baja de la calle y ahora también empieza a ocurrir en la parte de arriba”, dijo.

De hecho, este establecimiento hotelero es el segundo ataque de este tipo que recibe, pero también están sufriendo otro tipo de gamberradas. “A todos los hostales y pensiones de la zona nos han desaparecido varias veces las placas azules en la que se indica que tipo de establecimiento eres y la categoría. Yo ya la he cambiado tres o cuatro veces. Sé que una a clínica que hay en la calle, que tenía su nombre puesto en con letras de madera sobre la fachada, se las robaron varias veces y tuvo que reponerlas”, comenta impotente.

Asegura que la asociación de vecinos de O Pombal presentó varias denuncias sobre estos actos vandálicos ante la Policía Local, la Policía Nacional y también se presentó un escrito en el Ayuntamiento para que tomara cartas en el asunto.

Asimismo, el mismo denunció lo ocurrido ayer en su hostal y al lugar acudió una dotación de la Policía Local, que tomó nota de lo sucedido allí. Del mismo modo, llamó al Ayuntamiento para dar cuenta de lo sucedido y explicar que se trata de unos hechos que se vienen repitiendo en el tiempo.

Hartos de lo que está ocurriendo en esta zona de Santiago, los residentes piden una solución y más vigilancia. “A mí esto me está afectando al negocio, porque hoy no tenía que clientes, pero ¿y si los llego a tener y se encuentran con esto plagado de huevos? Además, esto huele que apesta”, asegura.

DE DÍA Y TAMBIÉN DE MADRUGADA. Lo habitual es que estos actos vandálicos tengan lugar de madrugada, aunque en la zona de abajo, como hay maleza los gamberros también lanzan huevos de días, porque se pueden esconder entre las zarzas.

De hecho, hace un año, su gamberrada tuvo como daño colateral a una niña que pasaba por la calle junto a su madre. “Estaban lanzando huevos contra un local y uno de ellos le dio a una niña”, precisa este afectado.

De momento, los residentes y propietarios de los negocios del barrio no saben quienes pueden estar detrás de estas bromas pesadas, pero lo que tienen claro es que no se van a quedar de brazos cruzados. “Hay diferentes comentarios en el barrio de si pueden ser estudiantes de un colegio mayor cercano u okupas, pero en realidad desconocemos quién está detrás de estos actos vandálicos”, concluye.

