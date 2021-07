‘Contos de arrepío’ para adolescentes en Bonaval

ESPECTáculo. O Festival Atlántica vai ocupar hoxe o cemiterio de Bonaval para un espectáculo especialmente concibido para a mocidade: a sesión Contos de arrepío, coa portuguesa Sofia Maul. A cita será a partir das 21.30 horas e aínda que a actividade é gratuíta, cómpre reservar por adiantado na web do festival, unha iniciativa na que participan a Deputación da Coruña, a Xunta e o Concello de Santiago. O público terá a oportunidade de se achegar á tradición oral lusófona da man dunha das súas contadoras máis reputadas. Maul adoita incluír no seu repertorio historias de Madeira, a súa illa natal, que reflicten a idiosincrasia deste cachiño de terra no medio do océano.

Sofia Maul é unha contadora que exerce como tradutora e terapeuta da fala, principalmente con cativos xordos e plurilingües en Madeira. É cofundadora da asociación cultural sen ánimo de lucro Os Contabandistas, un grupo moi activo na promoción da narración oral como forma de arte performativa contemporánea.

Ademais, é cofundadora do festival Terra Incógnita, e en setembro do 2016 organizou coa asociación Xarabanda o primeiro festival de narración oral de Madeira, EVA, Era uma Vez no Atlántico. Hoxe tamén haberá funcións de Atlántica en Alfoz, Lalín, Chantada, Paderne, A Pobra do Caramiñal e Ribeira. REDAC.