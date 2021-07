‘Contos no camiño’ para pechar o festival Atlántica

SANTIAGO. O festival Atlántica afronta a súa última fin de semana con espectáculos en Alfoz, Folgoso do Courel, A Pobra do Caramiñal, Outero de Rei, Dodro, Outes, Cuntis, Teo e Santiago. No caso de Compostela, onte celebrouse unha última función na Colexiata do Sar con Pep Bruno e Avelino González que serviu tamén para pechar Contos no camiño. A función conxunta de ambos os dous narradores leva o título de Historias de andantes e nela Pep Bruno e Avelino González comparten co público as súas aventuras ao longo do camiño. As entradas para asistir levaban varios días esgotadas. Pep Bruno comezou o Camiño Francés o pasado 4 de xullo mentres que Avelino González está a realizar o portugués en bicicleta desde o día 6. Ao longo dos seus respectivos traxectos, os dous artistas brindaron funcións de contos en varios puntos e tamén compartiron polas súas redes sociais as súas vivencias sobre a experiencia co cancelo #contosnocamiño. ECG