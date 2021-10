Contrato de mantemento para o Parque de Brandía

ADXUDICACIÓN. A Xunta de Goberno Local aprobou onte a adxudicación do contrato Servizo de mantemento, conservación e mellora dos espazos verdes e do arboredo do Parque de Brandía do Concello de Santiago, reservado a centros especiais de emprego, á empresa Aspas Emprego S.L., por un importe de 261.701,22 euros, IVE incluído. Por outra banda, o goberno municipal aprobou a concesión das axudas para actividades culturais do sector profesional, por un importe total de 554.992.9 euros, das que se van beneficiar 32 entidades culturais. REDAC.