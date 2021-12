Control de alcol e drogas na rotonda de Volta do Castro

CAMPAÑA. A Policía Local súmase ata o 12 de decembro á campaña especial da DXT de control da taxa de alcol e presencia de drogas en condutores. No marco desta iniciativa, axentes locais realizaron onte un control, en torno ás 13.00 horas, na rotonda de Volta do Castro. Todos estes controis policiais teñen como obxectivo previr que persoas que beberon ou consumiron drogas circulen polas estradas e cidades. Un aumento do número de controis policiais, destacan desde Raxoi, leva aparellada unha redución no número de accidentes con vítimas. ECG