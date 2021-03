Control policial puerta a puerta de códigos QR en la zona nueva

Si los plazos van según lo anunciado por la Consellería de Sanidade, a los locales de hostelería le quedan dos días para que todos ellos deban tener todos los datos de aforo visibles y con el código QR disponible. En varios puntos de Galicia, la Policía, que será la encargada del control, está haciendo ya rondas para comprobar que los códigos ya instalados funcionan correctamente y cumplen la normativa. De momento, a modo informativo.

Una de las zonas elegidas ayer fue el Ensanche compostelano, donde los agentes fueron local por local en rúas como Frei Rosendo Salvado. Así, se pudo ver cómo los agentes escaneaban el código QR que tenía ya instalado el local de la franquicia Granier, así como en otros bares. Ya el pasado fin de semana, realizaron comprobaciones de este tipo en locales de la rúa do Vilar y de la Praza Roxa, donde los establecimientos fueron informados de la entrada en vigor el 5 de marzo de las normas relativas a la cartelería de aforo y del código.

Tal y como explicó el concelleiro de Mobilidade en declaraciones a este periódico, los agentes tienen orden de aumentar las inspecciones en los diferentes locales, un control que irá en aumento en los próximos días, coincidiendo con la aplicación de los nuevos criterios de Sanidade. En el texto publicado en el DOG, se especifica que debe constar “nun lugar visible do acceso, preferentemente na porta de entrada, dun cartel que sexa de doada lectura”, un cartel en el interior y en el exterior sobre capacidad en condiciones normales, y porcentaje máximo de uso en este momento.

Sobre el código QR, “a persoa titular do establecemento obterá un código QR na páxina web habiltada polo Sergas. A través da aplicación da Xunta de Galicia Passcovid, os usuarios do establecemento poderán rexistrar a súa presenza nel mediante a captura do código Q [...] O local poderá dispor de QR personalizados para entregarlles aos usuarios que non teñan a aplicación”.