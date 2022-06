Convocan seis jornadas de huelga los tripulantes de Ryanair, incluidos los de base de Santiago

MADRID. EUROPA PRESS. Los sindicatos USO Sector aéreo y Sitcpla han convocado seis jornadas de huelga para los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de Ryanair para exigir que la aerolínea retome las negociaciones que se venían manteniendo durante ocho meses para conseguir "cerrar un convenio y unas condiciones de trabajo dignas para toda la plantilla". Las jornadas de huelga están convocadas para los días 24, 25, 26 y 30 de junio y 1 y 2 de julio, con una duración de 24 horas, para las diez bases que la aerolínea tiene en España -Madrid, Málaga, Barcelona, Alicante, Sevilla, Palma, Valencia, Girona, Santiago de Compostela e Ibiza-. La convocatoria estaría dirigida a entre 1.200 y 1.400 trabajadores de la aerolínea, según han explicado los representantes sindicales en rueda de prensa este lunes.

La secretaria general de la sección sindical de USO en Ryanair, Lidia Arasanz, ha señalado que los tripulantes de Ryanair continúan "siendo trabajadores de tercera", ya que sus derechos "siguen sin respetarse". Arasanz ha explicado que Ryanair "ha forzado esta huelga" que tiene como objetivo volver a la negociación y que la compañía cumpla "con la aplicación de los derechos laborales básicos y las sentencias judiciales", así como para "conseguir cerrar un convenio y unas condiciones de trabajo dignas para toda la plantilla". Según han informado, la compañía se levantó de la mesa de negociación con ambos sindicatos el pasado mayo tras la amenaza de paros este verano por parte de unos diez sindicatos europeos ante los "incumplimientos en materia laboral que sigue realizando la empresa".

La compañía sigue "incumpliendo" los derechos de los trabajadores en todos los países en los que tiene bases en Europa, existiendo un descontento generalizado entre los sindicatos, que mantienen una comunicación "constante". Por ello, es "posible" que se convoquen más movilizaciones en este territorio a lo largo de la temporada estival, aunque debido a las diferentes legislaciones entre países no siempre es posible coordinarse. Además, tras este cese en la negociación, la compañía firmó un acuerdo con el sindicato CCOO. El vicepresidente de Sitcpla, Manuel Lodeiro, ha añadido que el acuerdo de CCOO, "sindicato sin implantación entre el personal de vuelo de Ryanair", pero con representación mayoritaria en el personal de tierra, recoge "condiciones de trabajo ya conseguidas por Sitcpla y USO como resultado de las anteriores huelgas y reclamaciones judiciales".

Ambos sindicatos interpretan que la compañía está tratando de "anularlos" ante la "negativa a firmar las condiciones precarias ofertadas, por reivindicar unas condiciones dignas de trabajo para los TCP y denunciar sus continuos incumplimientos". Además, subrayan que el acuerdo de CCOO solo se aplica a trabajadores afiliados a dicho sindicato.

MEJORAS "QUE NO SON TALES". Sitcpla y USO han esgrimido que las mejoras que recoge dicho acuerdo "no son tales". En concreto, resaltan que el aumento salarial de 1.000 euros en 2022 y de 800 para 2023 "se incluye en la sentencia ganada en la Audiencia Nacional por USO y Sitcpla que anula los recorte salariales aplicados ilegalmente al inicio de la pandemia". Además, la garantía del salario mínimo estaba en la mesa de negociación con USO y Sitcpla, "aunque en la actualidad sigue habiendo TCP con contratos por horas y que cobran por debajo del SMI".

Asimismo resaltan que las 600 horas de vuelo garantizadas eran "una petición que USO y Sitcpla habían solicitado a Ryanair", así como los contratos directos con Ryanair, sin intermediación de una agencia, que "fue un acuerdo logrado en 2019 e incumplido por Ryanair tras resoluciones de inspección de trabajo". Por otro lado, la programación fija de cinco días de trabajo y tres de descanso, "también ganada en la Audiencia Nacional", es un "derecho que tenían los TCP y que Ryaniar eliminó, pero se ganó en la Audiencia Nacional por la modificación de condiciones impuesta ilegalmente", han añadido. Todas estas medidas, solo aplicables a los trabajadores afiliados a CCOO.

SIGUE SIN APLICAR LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA. Ambos sindicatos mantienen y critican que la aerolínea sigue sin acogerse a la legislación laboral española. En concreto, resaltan que siguen sin tener 22 días laborales de vacaciones al año ni 14 festivos nacionales. También "se obstaculiza" el acceso a los derechos de reducción de jornada por guardia legal o cuidados de familiares, concreción y reducción de jornada y los trabajadores siguen sin recibir su nómina en el modelo legal ni en castellano. Los sindicatos también han afeado que la compañía no respeta la normativa en prevención de riesgos laborales ni proporciona agua a los TCP en su puesto de trabajo, sino que les da "una botella rellenable" en las oficinas de la compañía en los aeropuertos, en ocasiones a una distancia de hasta 25 minutos de la puerta de embarque.

COMPENSACIÓN PARA LOS PASAJEROS. Los pasajeros afectados por la convocatoria de huelga para los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de Ryanair para los días los días 24, 25, 26 y 30 de junio y 1 y 2 de julio tienen derecho a compensaciones de al menos 250 euros y a la devolución del importe del billete y de los gastos a los que puedan enfrentarse como consecuencia de la cancelación del vuelo. Así lo señala Facua-Consumidores en Acción, ante la convocatoria de huelga anunciada este lunes por parte de los sindicatos Sitcpla y USO, una situación que se espera que provoque que algunos vuelos de la compañía se vean afectados esos días.

Facua recuerda a los usuarios que el Reglamento Europeo 261/2004 establece una serie de compensaciones en caso de cancelación de los vuelos. Así, el artículo 7 de la normativa recoge que los pasajeros recibirán “una compensación por valor de 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros, 400 euros para los intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y para todos los demás entre 1.500 y 3.500, y 600 euros para el resto de vuelos”.

La asociación también recuerda a la aerolínea que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de abril de 2018 determinó que una huelga de trabajadores no se considera dentro del concepto “circunstancias extraordinarias” --que exime de entregar las cantidades--, por lo que la compañía tampoco puede negarse a las compensaciones que se le exijan.

Como excepciones, la aerolínea no debe entregar dichas compensaciones si informa a los usuarios de la cancelación “al menos con dos semanas de antelación con respecto a la hora de salida prevista” o “se les informe de la cancelación con una antelación de entre dos semanas y siete días con respecto a la hora de salida prevista y se les ofrezca un transporte alternativo que les permita salir con no más de dos horas de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de cuatro horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista”.

Tampoco si se les comunica “con menos de siete días de antelación con respecto a la hora de salida prevista y se les ofrezca tomar otro vuelo que les permita salir con no más de una hora de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de dos horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista”.

Conforme al artículo 7, la compañía podría reducir estas compensaciones en un 50% en el caso de que ofrezca un transporte alternativo al pasajero con una diferencia de hora de llegada con respecto a la del vuelo inicial “que no sea superior a dos horas, para todos los vuelos de 1.500 kilómetros o menos”, “que no sea superior a tres horas, para todos los vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y para todos los demás vuelos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros” o “que no sea superior a cuatro horas” para el resto de vuelos. El TJUE, además, dictaminó en otra sentencia de mayo de 2017 que el derecho a recibir estas compensaciones se hace extensible a aquellos casos en los que el vuelo no sea cancelado, pero sufra un retraso superior a las tres horas de su llegada al destino final.

DERECHO A REEMBOLSO. En cualquier caso, Facua también señala que los afectados por las posibles cancelaciones siempre tendrán derecho al reembolso integro del billete “en siete días”, o a un transporte alternativo hasta el destino final, según lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento 261/2004. Además, los usuarios también podrán reclamar cualquier otro tipo de daños, con independencia de su naturaleza, que hayan podido sufrir como consecuencia de la cancelación, tales como hoteles, viajes organizados, vuelos de conexión e incluso daños morales por haber perdido sus vacaciones o parte de ellas, entre otros posibles supuestos. Si la cancelación ocurriese próxima al horario de salida del vuelo, la asociación recuerda que el artículo 9 de la normativa europea obliga a las aerolíneas a ofrecer a los pasajeros afectados “comida y refrescos suficientes”, alojamiento en un hotel si fuera necesario y traslado desde el aeropuerto hasta dicho hotel.

