Conxo celebra mañá a súa Festa das Cabazas

CONCURSO. A praza Aurelio Aguirre de Conxo acollerá a partir das 18.30 horas de mañá a Festa das Cabazas, organizada pola Coordinadora de Festas Tradicionais de Conxo, da que forma parte o centro sociocultural do barrio. Na celebración haberá concurso de cabazas, actividades terroríficas para os máis pequenos como o túnel do terror ou o corredor do medo, pero tamén magosto, chocolatada e música. Así unha das actividades será o túnel do terror no centro sociocultural de Conxo e terá prazas limitadas. É necesaria facer inscrición previa no 981528740 en horario de tarde (de 17 a 21h). A entrada será en grupos de 6 con máscara FPP2.

Tamén haberá na festa magosto e chocolatada (19.30 h), con servizo de cantina da Comisión de Festas de San Serapio, e haberá carpa con polbo e churrasco. Tamén está prevista a actuación de Paco Nogueiras e da banda de gaitas da agrupación de música tradicional de Conxo. redacción