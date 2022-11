Cooperativismo en Raxoi

ENCONTRO. Galicia convértese estes días no centro do cooperativismo estatal cun Encontro de visibilización e intercooperación entre representantes do cooperativismo de traballo asociado, estatal e galego organizado pola Unión de Cooperativas Espazocoop que comezou esta mañá no marco dos distintos actos da Capitalidade da Economía Social 2022 de Santiago. O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, acompañado pola conselleira de Promoción de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, recibiron a comitiva, encabezada pola presidenta de EspazoCoop, Ana Olveira e o presidente de COCETA, Luis Miguel Jurado. ecg