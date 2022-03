Cortada ao tráfico a rúa da Ponte de Viso por obras

Santiago. A rúa da Ponte de Viso vai quedar cortada ao tráfico mañá e o xoves por mor dunha actuación de Viaqua na propia ponte do río. Debido ás obras, os veciños das vivendas existentes aos dous lados da ponte deberán entrar dende a rúa das Casas da Hedra, xunto ás pistas de padel, no primeiro tramo, e utilizar a rúa do Gaiás para acceder ao segundo tramo, tal e como informaron onte os departamentos de Obras e Tráfico.

O Concello de Santiago prega á cidadanía a súa colaboración e que desculpe as molestias que estas alteracións lles poidan ocasionar. Raxoi estima que os traballos que se van realizar na Ponte do Viso estarán rematados o xoves, cando o tráfico rodado recuperará a normalidade. ECG