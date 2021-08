Corte de tráfico dende o luns ao venres na rúa da Ponte de Sar para arranxar as pedras do firme

Santiago. Dende as 8.30 h do luns 23 de agosto e ata as 9.30 h do venres 27, a rúa da Ponte de Sar vai quedar cortada totalmente á circulación por mor do arranxo das pedras que compoñen a súa calzada. Os desvíos para salvar este corte realizaranse polo barrio das Fontiñas e a rúa de Diego Bernal ou pola rúa do Restollal, rúa da Estrada e rúa de Picaños. Debido a este corte a liña 7 realizará varios desvíos en sentido Aríns e Fornás: desde pza. Galicia – rúa do Hórreo – Avda. Lugo – rúa Londres – rúa Fontes de Sar – rúa Diego Bernal (Multiusos) e itinerario habitual por rúa Ponte de Sar. Tamén se suprimen paradas: (462) rúa Castrón Douro; (516) rúa de Sar de Afora nº 90; (194) Colexiata de Sar; (387) Ponte de Sar nº 22. Ademais, hai cambios no sentido rúa Valle-Inclán: o percorrido inverso, desde a rúa Ponte de Sar por Diego Bernal, rúa Fontes de Sar, avda. de Lugo, Bernardo Barreiro e rúa Curros Enríquez. O autobús non parará na (388) Ponte de Sar nº 41; (195) Colexiata de Sar; (515) rúa de Sar de Afora nº 18; (227) Curros Enríquez nº 25. O Concello de Santiago prega á cidadanía desculpe as molestias que estas alteracións lles poidan ocasionar. redac.