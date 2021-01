Corte de tráfico en la rúa Tras Salomé para seguir con los trabajos de instalación de la fibra óptica

obras. Las labores de despliegue de la fibra óptica en el casco histórico compostelano continúan avanzando, y desde ayer obligan a cortar el paso en la rúa de Tras Salomé para acceder desde la rúa Nova y el Cantón do Toural, según informó el Departamento de Tráfico del Ayuntamiento. La obra la está realizando la empresa Joscón Construcciones, y del funcionamiento de la red se encargará Orange. Las previsiones son que estos trabajos estén completados para finales de la primavera, momento en el que se espera que todo el ámbito del Plan Especial esté totalmente cubierto. De hecho, el pasado martes la Comisión Asesora de Patrimonio, que preside la concejala de Rehabilitación, Mercedes Rosón, dio el visto bueno a la sexta fase, que abarca el entorno de la Plaza de Abastos, lo que permitirá que la junta de gobierno municipal conceda el permiso para iniciar los trabajos. No son las únicas obras que se están llevando a cabo en la zona, ya que también se está procediendo a la instalación de nuevas cámaras de control de acceso a la zona monumental, que en estos momentos se centran en las entradas por Casas Reais, que permanece cortada, y Porta da Pena, a las que se suman las ya realizadas en Carretas, Porta Faxeira y Travesa de Fonseca. Todos estos trabajos, incluidos el del despliegue de fibra óptica a través de las fachadas y de las juntas de sillares en el suelo, forman parte del programa municipal Smartiago, que pretende convertir Compostela en una ciudad inteligente. Forman parte de él, asimismo, la instalación de una nueva iluminación ornamental en diferentes monumentos de la ciudad, para la que en breve de se iniciará una experiencia piloto en la Casa do Cabildo, en la plaza de Platerías, y un nuevo sistema de recogida de residuos sólidos que de por fin solución a las deficiencias del sistema que sufren comerciantes y residentes en la zona monumental. ecg