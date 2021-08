Corte de tráfico en Sar para reparar el puente

obras. A partir de las ocho de la mañana de este lunes, y hasta el próximo viernes, permanecerá cerrada al tráfico la rúa de Ponte do Sar, con motivo del arreglo de las piedras que componen su calzada, según informa el Departamento de Tráfico del Ayuntamiento de Santiago. Los trabajos se desarrollarán durante toda la semana, por lo que será necesario realizar desvíos para salvar este corte a través del barrio de Fontiñas y la rúa de Diego Bernal, o por el Restollal, rúa da Estrada y rúa de Picaños, explican. De esta forma, también se verá afectado el transporte público, concretamente la línea 7, que en sentido Aríns y Fornás, desde la plaza de Galicia, seguirá por Hórreo, avenida de Lugo y rúas de Londres, Fontes do Sar, y Diego Bernal, hasta el multiusos, para continuar luego por su itinerario habitual. Se suprimen las paradas en Castrón Douro, rúa de Sar de Afora, Colexiata de Sar y Ponte do Sar. Por su parte, en sentido hacia la rúa Valle-Inclán, el recorrido inverso discurrirá por la rúa Ponte de Sar para seguir por Diego Bernal, rúa Fontes de Sar, avenida de Lugo, Bernardo Barreiro y rúa Curros Enríquez. En este recorrido, las paradas suprimidas serán las de Ponte do Sar, Colexiata de Sar, rúa de Sar de Afora y Curros Enriquez. A partir del sábado se espera recuperar la circulación y el Departamento de Tráfico pide disculpas por las molestias. ecg