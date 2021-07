Corte de tráfico na rúa Benéfica de Conxo para executar un paso de peóns elevado

Santiago. Desde onte, e durante tres semanas, o viario do lugar da Sionlla de Arriba que desemboca detrás do Polígono da Sionlla e da empresa Finsa, na rúa de Murcia, permanece cortado ao tráfico por mor da instalación dunha canalización eléctrica que prestará servizo á subestación do Polígono da Costa Vella. A este vial só poderán acceder os seus residentes dende a parte da Sionlla. Por outra banda, tamén desde este luns, co fin de executar un paso de peóns elevado á altura do número 58 da rúa Benéfica de Conxo, faise preciso pechar ao tráfico o devandito punto. Ata as 9.00 horas do luns 26, queda interrompido o tráfico de vehículos nese lugar. Os vehículos que circulen pola rúa da Ponte da Rocha serán desviados no cruzamento coa rúa Torrente e terán que saír pola rotonda de Volta do Castro (SC-20). Os que circulen dende o Campo de Conxo cara á Benéfica de Conxo, serán desviados pola rúa dos Roláns cara a Santa Marta.

En canto ao transporte urbano, a rúa dos Roláns recuperará as liñas 12, C2 e C4. E cortarase por espazo dunha semana a rúa Benéfica de Conxo, o que afectará á liña 5. ECG