Corte de tráfico na rúa Benéfica de Conxo polas obras da Ruta Xacobea

Santiago. No marco das obras do Camiño de Santiago na zona de Conxo, e co fin de acometer os traballos pendentes na rúa Benéfica de Conxo, entre a nova rotonda de Televés e o Campo de Conxo, é preciso o corte total desa zona ao tránsito de vehículos dende o vindeiro luns, 25 de xaneiro, e polo prazo dun mes. A duración estará supeditada ás condicións meteorolóxicas. A afección máis importante prodúcese no acceso ao Campo de Conxo dende a rotonda da SC-20. Só se permitirá o acceso a residentes, cargas e descarga e servizos imprescindibles.Tamén por mor das labores de acondicionamento do Camiño, neste caso ao seu paso sobre a rotonda da SC-20, entre Tangueiro e San Lázaro, está previsto o corte da SC-20 as noites de luns 25 a martes 26, martes 26 a mércores 27 e mércores 27 a xoves 28 en horario de 22.00 a 06.00 de mañá. O corte será en ambos sentidos de circulación e o desvío efectuarase subindo o tráfico da SC-20 á rotonda para que logo poidan incorporarse de novo. redacción