Corte de tráfico na Sionlla durante tres semanas

AVISOS. A partir a partir deste luns, e durante tres semanas, o viario do lugar da Sionlla de Arriba que desemboca detrás do Polígono da Sionlla e da empresa Finsa, na rúa de Murcia, vai quedar cortado ao tráfico por mor da instalación dunha canalización eléctrica que prestará servizo á subestación do Polígono da Costa Vella. A este vial só poderán acceder os seus residentes dende a parte da Sionlla. O Concello prega á cidadanía desculpe as molestias que estas alteracións lles poidan ocasionar. Por outra banda, tamén este luns, co fin de executar un paso de peóns elevado á altura do número 58 da rúa Benéfica de Conxo, faise preciso pechar ao tráfico o devandito punto. ECG