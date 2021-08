Costa do Cristo: los restos arqueológicos pertenecen a unas históricas escaleras

Los restos arqueológicos aparecidos el pasado viernes en las obras de la Costa do Cristo pertenecen al muro de contención de una escalera que bajaba del Hostal dos Reis Católicos hacia la zona de la cuesta. Aunque en un primer momento desde el Concello apuntaron que los hallazgos podrían estar relacionados con la muralla que rodeaba Santiago, ayer, tanto el alcalde de la ciudad, Xosé Sánchez Bugallo, como la concejala de Urbanismo e Cidade Histórica, Mercedes Rosón, señalaron que, “despois dunha xuntanza coa arqueóloga da obra, quedou totalmente descartado que fora a muralla”. En este sentido, Rosón explicó que “segundo a documentación existente, a muralla tiña unha anchura superior, de 2,6 metros, e estaría máis abaixo”, posiblemente en la zona de Carretas. Señaló que con motivo de las obras llevadas a cabo hace unos años, “acreditouse que o foso da muralla estaría localizado nesa rúa”.

La concelleira de Urbanismo mostró un documento con un plano de 1766 en el que aparece la muralla y dibujadas las citadas escaleras, que comunicaban el Hospital Real con la Costa do Cristo. “O muro que apareceu o venres, probablemente sexa do muro de contención desas escaleiras”, indicó Rosón. Por tanto, avanzó, que “unha vez se documente o achado, reanudaranse as obras”, que se incluyen en el marco de mejora de la accesibilidad del Pazo de Raxoi por la entrada de la Costa do Cristo. Los trabajos fueron adjudicados a la empresa Joscón SL, y cuentan con un presupuesto de 40.536,45 euros y un plazo de ejecución de dos meses y medio.