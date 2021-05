Creadora de robots e experta no cubo de Rubik con 12 anos

Facer o cubo de Rubik en menos de trinta movementos? Desenvolver un robot con só 12 anos? Non todo o mundo é capaz pero para a científica amateur Valeria Corrales ambas actividades forman parte do seu día a día. A través dunha canle de YouTube creada xunto á súa profesora Patricia Heredia, Valeria comparte coñecemento en aberto e proponse inspirar a outras nenas que queiran dedicarse á enxeñería ou a robótica. Foi nomeada Inspiring Girl of the Year pola Fundación Inspiring Girls e elixida mellor alumna de secundaria de STEM de España. Ela, coñecida por participar cos seus proxectos innovadores no televisivo programa Got Talent, será unha das protagonistas da séptima edición da Maker Faire Galicia, que chegará de forma virtual ao Museo Centro Gaiás en xuño.

A Cidade da Cultura transformarase nun entorno virtual en 360 graos para acoller un ano máis a Maker Faire, que chega á súa sétima edición repetindo co formato totalmente en liña estreado en 2020. No encontro, que terá lugar do 2 ao 6 de xuño, participarán creadores de seis países –España, Arxentina, Xapón, México, EE.UU., Portugal e Brasil–, que presentarán os seus proxectos a través dunha plataforma dixital que recrea o Museo Gaiás e na que as persoas asistentes poderán interactuar cos makers, participar en obradoiros e asistir a charlas e mesas redondas con referentes nacionais e internacionais.

ÁMBITO EDUCATIVO. Máis alá da participación estranxeira, unha das novidades máis relevantes deste ano é a aposta por achegar a ciencia ás escolas galegas. Desta forma, na que promete ser a edición máis internacional deste escaparate para a creatividade e o enxeño, poderán coñecerse medio cento de proxectos presentados por centros de ensino. Dedicarase unha xornada exclusivamente ao ámbito da innovación educativa, na que ademais de tratar temas como o ensino do futuro, a gamificación, os espazos maker ou as comunidades de aprendizaxe, terá lugar un concurso de proxectos coa participación de 13 centros de Primaria, Secundaria e Formación Profesional galegos. Ademais, o programa da feira incluirá como novidade o primeiro EDU Open Space, un espazo para a reflexión ao redor da educación, onde os propios asistentes proporán as temáticas para debater en diferentes mesas redondas en simultáneo.

VIDEOXOGOS. Destacará tamén a conferencia do científico César de la Fuente, enmarcada nas dúas xornadas da Maker Faire dirixidas a profesionais e empresas de sectores como biotecnoloxía, robótica, intelixencia artificial, ciberseguridade ou blockchain. Nelas tamén se contará con relatores como Jon Hare, un dos gamers makers máis coñecidos de Europa, creador de xogos míticos como Parallax ou Sensible Soccer; e Keisha Howard, recoñecida activista en favor da inclusión e a diversidade no mundo dos videoxogos, e fundadora da comunidade Sugar Gamers. Con dúas charlas TED (Tecnoloxía, Entretemento e Deseño) no seu curriculum, Keisha traballaou con compañías como como SYFY, Watchmojo, AT&T, HBO, Nintendo, HTC, Microsoft o Google, entre outras. E celebrarase novamente a Game Maker Jam, unha competición para crear videoxogos en 48 horas da que o xoves se coñecerá a temática e o domingo, na xornada de clausura, o gañador ou gañadora do concurso.

Do mesmo xeito que en anos anteriores, as dúas primeiras xornadas desta feira de innovación estarán máis enfocadas ao ámbito profesional, mentres que o venres 4 de xuño a protagonista será a innovación educativa, con contidos dirixidos ao sector do ensino, e xa os días da fin de semana emitiranse contidos destinados a público xeral e centrados en temáticas moi diversas e relacionadas coa robótica, a ciencia, a innovación social, a arte, a economía circular ou o gaming, sempre baixo a filosofía do faino ti mesmo que caracteriza este encontro.

Para ter máis información sobre a sétima edición da innovadora Maker Faire Galicia e como seguir os diferentes contidos, pode visitarse a súa plataforma en liña, onde xa está aberto o rexistro de asistentes, que é totalmente gratuíto.