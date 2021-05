Crear conciencia social con dibujos de mujeres

Un coloquio sobre A conciencia no debuxo, con Ana Penyas, Inma Otero y Ana Moreiras, moderado por Maru Godas, puso ayer en el Museo das Peregrinacións, el broche de oro a la edición de primavera del encuentro Compostela Ilustrada, en una intensa jornada en la que también se celebró un taller de Inma Otero sobre dibujo con modelo, titulado Un corpo sen presencia, y otro de cómic, impartido por la artista lucense Ana Moreiras, coordinadora del festival audiovisual Olloboi.

Además, la última jornada de este encuentro, que ha sido todo un éxito, incluyó también la presentación del libro Todo bajo el sol, último trabajo de Ana Penyas, la única mujer ganadora del Premio Nacional do Cómic.

En Todo bajo el sol, la autora sitúa al lector en la costa levantina a principios de los años sesenta para contarles la historia de una familia que sufre las devastadoras consecuencias del turismo de masas, motor principal del desarrollo económico en tiempos de Franco. “Ao longo das décadas, vemos como o auxe do neoliberalismo trunca as esperanzas e os proxectos dos membros desta familia, cuxo testemuño nos fala dunha época na que as paisaxes e a súa riqueza natural se transformaron para sempre”, explican desde la organización, al hablar del segundo cómic de la autora, cuyo grafismo “combina a transferencia fotográfica co debuxo, creando unha estética entre o documental e o expresivo”.

Además de Penya, que tiene publicados diversos albumnes ilustrados, entre los que destacan los dedicados á la memoria histórica, en la tertulia de ayer participaron Inma Otero, que centra súactividade investigadora alrededor de temas como la cultura de consumo, los imaginarios sociales y los procesos de feminizacion, y Ana Moreiras, autora del fanzine de Amnistía Internacional para la Feira do Cómic Viñetas do Atlántico, que intercambiaron opiniones sobre el dibujo como vehículo para crear conciencia social.

Finalizó así la edición Primavera de Compostela Ilustrada, absolutamente determinada por la presencia femenina, y que puso el foco de atención en la ciudad, “mesturando ilustración e feminismo, gracias a unhas convidadas de primeiro nivel”, tal y como señalaron desde la organización, haciendo hincapié en las cuatro artistas que, “a través da ilustración, o debuxo e o cómic, crearon traballos reivindicativos do papel da muller no pasado e no presente”, plasmando “situacións que necesitaban saír á luz”.