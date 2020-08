Crenzas e ideoloxías

as ideas cambian, flúen e transfórmanse, evolucionan, mentres que os principios permanecen; fano dun xeito que se diría inmutable, sexan estes principios morais ou constitucionais, mesmo fundamentais coma seica eran os do chamado, que non extinto, Movemento Nacional, aquel da Revolución Pendente.

Non sei se o que o lector atento acaba de ler é certo ou non; o mesmo pode que sexa medio certo, medio falso; pero aínda que só sexa por enredar un pouco imos darlle algunha volta máis.

As ideas, cando se organizan, acaban constituíndo un sistema de ideas; ideas e sistemas que lles serven ás xentes pra interpretar o mundo ó ser utilizados pra analizar a realidade e poder comprendela, cando non transformala. No canto de suceder esta transformación semella ser cando asoman as ideoloxías que sendo como son, en principio e por definición, a mesma cousa pode que ó final e a fin de contas non o sexan tanto coma nun principio imaxinamos e a definición nos fixo entender.

Se un atende á definición de ideoloxía que nos indica que, esta, non é máis ca un sistema de ideas, a apreciación que se acaba de formular é certa. Pero que sucede cando a ideoloxía se transforma nunha crenza, nunha fe ou nun sentimento, que monta por riba do sistema que a conforma e acaba por se converter nunha fe, ó adquirir unha relixiosidade dogmática, constituída a base de principios elementais e inamovibles? Pois que nese mesmo instante o conxunto de crentes, o conxunto de fregueses e confrades abandonan a capacidade de pensar, substituíndoa pola de crer, e acaban por facer un pan coma unhas tortas. A expresión acaso non sexa moi afortunada, pero xa me entenden.

Dende logo debeu haber un día no que o Sumo Creador andou entretido en lle dar corda ós reloxos de sol e, por persoa interposta, por Moisés en primeiro término, reveloulle a súa verdade ós seres humanos. E outro día máis no que se volveu despistar ou esquecer de que xa o fixera que foi persoalmente e lla revelou Él mesmo ós cristiáns. E aínda outro día máis no que acaso por se entreter, que non por enredar, por medio dun arcanxo teimou no asunto e reveloulles ós mahometanos outra variante máis desa súa verdade. Hai algunha outra intervención deste tipo, a de John Smith, por caso, pero millor ha ser non andar a cismar en exceso arredor de temas tan sagrados.

Dostoievski ilustra moi ben, fáino nalgunha das súas novelas, os conflitos relixiosos que axudaron a convulsionar todo o século XIX asolagándoo de principios morais determinantes de actitudes que mesmo chegaron ós comezos do pasado século XX. Ivo Andric, na súa novela Unha ponte sobre o Drina, describe cunha potencia que se diría xenial, as causas determinantes de que o conflito se estendera, facilitándonos a súa comprensión, ata facernos intelixible o padecido nos Balcáns non hai aínda demasiados anos. Ese tipo de conflitos perduran hoxe, cando aínda está vixente unha guerra santa levada a cabo por xentes cheas de principios e sentimentos pero escasas de ideas construtivas de cara á consecución dun mundo mellor.

Sen embargo o século XX non foi tanto o das confrontacións relixiosas como o das confrontacións políticas; pero aínda non naceu o novelista que o explicara; nin parece que os tempos que vivimos propicien a aparición de quen sexa quen de narrar, facéndoo nunha novela, a transformación dos sistemas de ideas, das ideoloxías, ata convertelas nunhas fes tan cegas e cheas de principios como adoitan ser as relixións reveladas. Os totalitarismos axudaron non pouco a elo ó dividir o mundo en “nós, os bos” e máis en “vós, os malos”, respectiva e alternativamente sinalados, cada un deles, segundo afirmasen desfrutar, tamén cada un deles, da posesión da verdade; sempre en función dunha fe cega, a propia en oposición á outra, debidamente insuflada polos máis diversos medios.

A pregunta é se seguirá a suceder así neste noso século XXI a penas comezado, cando aínda temos o seu primeiro terzo sen consumir e son outras as ideoloxías que axudarán a determinalo tras se ir afacendo, cada unha delas, á constitución dunha actitude baseada máis nuns principios que nunhas ideas; ou sexa, volta a empezar. Tal é a condición humana.

Quen crea linguaxe, quen determina as palabras ás que recorrerán as xentes pra se explicar o mundo e intentar comprendelo, quen iso faga, ha ser quen acabe por impoñer, primeiro, un sistema de ideas e, acto seguido, unha relixiosidade chea de principios e actitudes que han determinar o novo camiño que emprenda iso que se coñece como a condición humana. Cal deles, agora?

Probablemente o que sinala a aparición de novos conceptos tales como os que se encerran nas siglas LGTB (que non son, precisamente, os da catalanidade, a saber: Lleida, Girona, Tarragona e Barcelona... disimúlenme o chistiño) se non outros que, por coñecidos, non fará falla explicar, e, con eles, todos cantos atinxen a iso que antano eran coñecidos coma xéneros e que hoxe empezan a non selo tanto e a deixar de selo, pouco e pouco, en virtude da aparición de, chamémoslles desviacións doutrinais, tales coma os movementos queer, ó tempo que en moitos lugares do planeta aínda permanecen formas de relixiosidade diríase que medievais; formas que entenden a sexualidade dun xeito inevitablemente enfrontado coas novas concepcións que asoman.

O mundo élles así ou cando ó menos se me antolla a min que poida selo. Se non chegara a selo, millor; pero se polo contrario ese mundo vai ser posible, eu xa non estarei eiquí pra velo. Gocen del... se poden chegar a velo.