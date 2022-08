cuando uno se deja llevar por lo que más le atrae, fácilmente se acopla a las costumbres más comunes de su lugar y trata de buscar lo que más le satisface, aquello de lo que puede obtener más provecho. Sin embargo, si escucha lo que le dice un hombre reflexivo, que ha incorporado a su vida las sentencias de los sabios, de los antepasados o lo que se encuentra en la Biblia, que es Palabra de Dios, actuará con más sensatez.

La 1ª lectura de la Misa de esta tarde y de mañana, tomada del libro de la Sabiduría de Sírach, llamado también Eclesiástico, llama a todos a actuar con humildad, de modo que así sean apreciados por los demás hombres, e incluso por Dios, que se revela a los humildes. Al asumir el parecer de los sabios, las personas amantes de la sabiduría se alegrarán.

El Evangelio de San Lucas nos pone en la situación del banquete de una boda. En el caso de no estar marcados los sitios que hemos de ocupar, no debemos escoger los lugares de privilegio. Si buscamos los primeros puestos, puede llegar el anfitrión y decirnos que le dejemos ese lugar a otro, y nos veamos avergonzados, teniendo que ocupar otro sitio menos importante. Es más prudente ocupar un lugar inferior, y dar lugar a quien nos invitó para animarnos a ir más adelante. Desde luego, el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Jesús aprovecha para sugerir que, al convocar a una fiesta, invitemos más bien a los pobres, pues, al no poder recompensarnos, nos pagarán cuando resuciten los justos. La Carta a los Hebreos proclama dichosos a los que hemos recibido la doctrina de Jesús. De hecho, mientras que los miembros del pueblo de Israel han contemplado realidades que solo eran signo de las que aparecerían más adelante en plenitud, nosotros nos hemos acercado al Monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la asamblea de los ángeles y al Mediador de una Alianza cuya sangra mana con más fuerza que la de Abel.