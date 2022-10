Critican que el Concello quiera diseñar el plan de conectividad de Conxo

Santiago. La portavoz del grupo municipal del BNG, Goretti Sanmartín, describió los Presupuestos de la Xunta para Santiago en 2023 como “unha auténtica tomadura de pelo para a poboación compostelá, porque demostran como o PP na Xunta leva moito tempo dándolle as costas a Santiago”.

Según expresa la agrupación mediante una carta, la portavoz se refirió a que no solo no se asumen los gastos por tener la capitalidad, algo que está cuantificado en un informe económico desde hace años y que acusó a la Xunta de incumplir de manera sistemática, sino que “a deriva do PP leva a que inclúan a Compostela en investimentos que son da propia Administración galega ou do conxunto da poboación galega, mais que non se poden atribuír coma se fosen investimentos territorializados a Santiago”.

En esta línea, el proyecto fundamental de la Ciudad de San Caetano con 10 millones de euros o la reforma del edificio administrativo de Mazarelos son buena muestra de ello, zanjó. X.A.