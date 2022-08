Críticas al Concello por la falta de mejoras en el tratamiento de residuos

Santiago. La portavoz municipal del BNG, Goretti Sanmartín, denunció ayer que transcurridos más de tres meses desde la nueva concesión del servicio de tratamiento y recogida de basura no exista “ningunha mellora visíbel” en el conjunto del territorio de Compostela, concesión que fue dada a la misma empresa “que xa efectuaba este traballo con numerosas deficiencias e incumprimentos dos pregos”, denunció.

Así, se refirió la portavoz a una escasez de personal y de maquinaria que se suma a “la obsoleta infraestructura de que se dispone, con el resultado de barrios y zonas que quedan sin recogida en días determinados, servicios que no se hacen”, así como a la continuidad en el estado de un ayuntamiento “que dista mucho de estar limpio y ofrecer un buen servicio al conjunto de la población”.

“No BNG continuamos recibindo queixas pola sucidade nas rúas e lugares de Compostela, así como denuncias por incumprimento dos pregos no referido a frecuencias na recollida e servizos que fican sen facer”, manifestó Sanmartín, añadiendo que “este non é o noso modelo de recollida e tratamento do lixo”, ya que “non se sitúa á vangarda na aposta pola reciclaxe e carece da ambición precisa para a capital do país”. En esta línea, la portavoz lamentó la inacción de Raxoi en “garantir que se cumpran os pregos desde o primeiro momento”, optando por “continuar agrandando as numerosas irregularidades e deficiencias do servizo sen dar orixe a ningunha sanción á empresa”.

En este sentido, recordó que la actual normativa impone para el año 2020 el reciclaje del 50% de los residuos municipais como mínimo, el del 55% de los residuos para el año 2025 y el del 60% para el 2030; mientras que “o concello de Santiago incumpre flagrantemente esta obriga, pois non chega ao 20% de separación e reciclaxe”. ECG