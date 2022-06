Críticas ao Concello pola tendencia a facer carrís bici só ‘a cachos’

Sanitago. O concelleiro, Evaristo Ben, presentará unha pregunta no Pleno deste mes para coñecer os motivos polos que se construíu un tramo dunha senda ciclista de apenas 60 metros na Costa de San Marcos, na beira da antiga estrada N-634 que conduce ao aeroporto de Lavacolla, e as previsións do Concello para darlle unha imprescindible continuidade. Na súa iniciativa, o concelleiro popular quere coñecer os motivos polos que o Concello continúa a impulsar a construción de anacos de sendas ciclistas, como xa se ten feito nas Fontiñas ou no novo vial de Clara Campoamor, sen preocuparse pola necesaria continuidade do trazado que permita a súa efectiva e segura utilización.

Evaristo Ben insta ao goberno local a que “abandone esta tendencia de promover a construción de sendas ciclistas a cachos” e a “actuar con urxencia para integrar estes tramos canto antes dentro dun Plan de sendas municipais peonís e ciclistas que, aproveitando a planificación prevista por outras administracións -como a da Xunta de Galicia entre O Milladoiro e San Caetano-, sirva para tecer unha malla útil e coherente que conecte os principais centros atractores do tránsito e garanta unha alternativa para unha mobilidade segura e sostible”.

O día anterior foi o presidente do partido en Santiago, Borja Verea, quen criticou do goberno local a falta de ambición para apoiar o plan da Xunta nunha gran senda ciclista que cruza todo Santiago. ecg