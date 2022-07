Críticas do Bloque ao programa das Festas do Apóstolo

MUNICIPAL. A portavoz municipal do BNG, Goretti Sanmartín, realizou unha primeira avaliación do programa da festas do Apóstolo con propostas “dunha maior diversificación nos barrios e dun programa dirixido e ligado directamente á mocidade”, ademais de aproveitar “para desexarlle ao conxunto da poboación de Santiago moi boas festas do Apóstolo 2022.” Recoñece que no programa presentado polo Goberno local “hai actuacións e presenza importante no ámbito de concertos, cinema e danza; mais existen eivas como a falta de programación específica para os barrios de Santiago, para que estas festas sexan do conxunto de Santiago de Compostela”. ecg