Críticas do PP pola demora na apertura do prazo para inscribirse nos comedores

EDUCACIÓN. O presidente dos populares composteláns e deputado autonómico, Borja Verea, calificou de irresponsabilidade a xestión do contrato para os comedores escolares dos colexios públicos de Santiago. Para Verea é inconcebible que a estas alturas de verán os pais aínda non poidan apuntar aos nenos ao servizo de comedor e de madrugadores, e nin sequera se saiba o coste que lle vai a supoñer ás familias. “Este servizo debería saír a concurso todos os anos e non pilla por sorpresa ao goberno socialista de Bugallo como para que a estas alturas veñan pedindo desculpas polo retraso”. “É inadmisible que recoñezan un retraso de 9 meses nunha licitación anual e non haxa ningún tipo de consecuencia”, sinalou o líder popular, e denunciou ademais que as “formas non foron as máis adecuadas, ocultando de maneira deliberada a aprobación do expediente de licitación”. ecg