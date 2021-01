Críticas no Ensanche pola peonalización sen consultar cos veciños

Santiago. Xosé Manuel Durán, presidente da asociación de veciños do Ensanche Raigame, criticou onte a peonalización das rúas do centro da capital galega. O colectivo afectado emitiu un comunicado sobre este asunto no que consideraron como “un erro e un grave perxuizo para o comercio e a veciñanza a peonalización das rúas da zona nova compostelá pola fórmula utilizada e o momento escollido”, afirmaron.

Os veciños piden melloras para que esta medida sexa beneficiosa para todos. “Como é sabido, dende Raigame apoiamos a preferencia peonil das rúas da zona nova pero antes é preciso unha urbanizacion integral das rúas nas que se eliminen as barreiras arquitectónicas existentes entre calzada e beirarrúa seguindo o modelo de Montero Ríos. Actuacións importantes que faciliten e animen a transitar a pé polas rúas”.

Outra das críticas céntrase nos estacionamentos para os coches. “Tamén é preciso antes dar solucións alternativas ao aparcamento e ao tránsito de vehículos por esta zona cunha boa campaña de comunicación en positivo”.

Ademáis, pensan que non foi o momento axeitado para implantar esta medida. “O momento elexido tamén foi un erro xa que para que a peonalización funcione débese contar tamén cunha hostalería a pleno rendimento que complemente ao comercio local. Con esta peonalización así realizada o que se percibe entre a cidadanía é máis un problema que unha solución e nestes momentos problemas xa temos dabondo e non precisamos máis”, insisten. Por todos estes motivos solicitan ao Concello que recapacite e escoite aos veciños e ao comercio local.

Ademáis deste colectivo, algúns comerciantes e tamén hosteleiros expresaron a súa disconformidade con estas disposicións do Concello, posto que consideran que causan confusión entre os conductores, que directamente pensan que non poden pasar ao atoparse os valos, que pechan as rúas, cando en realidade si poden circular para aparcar o seu vehículo nun estacionamento da zona.

Consideran que as medidas máis que axudar a os comerciantes e hosteleiros están a perxudicalos, porque hai unha diminución da xente nas rúas do centro.

Os responsables políticos puxeron en marcha a peonalización coa finalidade de incrementar a actividade comercial e tamén dos bares, pero parece que estase a producir o efecto contrario.

As primeiras peonalizacións realizáronse despois do primeiro confinamento, para que a xente tivese máis espazo para camiñar e poder manter a distancia de seguridade. Despois da boa acollida o Concello de Santiago decidiu ampliar esta iniciativa a máis rúas e durante máis tempo. redacción