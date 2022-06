Críticas polas débedas de Raxoi con provedores a pesar do diñeiro en caixa

O vicevoceiro do Grupo Popular, Ramón Quiroga, expuxo onte que, segundo os derradeiros datos publicados polo Ministerio de Facenda, correspondentes ao tempo que tarda un concello en pagar aos seus provedores, pemes, autónomos e profesionais, o Concello da capital de Galicia é o segundo goberno local que peor paga das sete grandes cidades no mes de marzo, e o primeiro que peor pagou en febreiro.

Así o amosa o dato publicado que establece que o goberno local tardou 67 días de media en pagar en marzo e 61 días en febreiro, sendo o prazo máximo legal de 30 días, o que pode incluso ocasionar que os provedores reclamen xuros á Administración.

Os populares advirten que a falta de axilidade no pagamento, a pesar da boa situación económica do Concello, é un atranco para o mantemento e recuperación do comercio e da pequena empresa, e debilita o papel de bonos e axudas. Ramón Quiroga sinalou, que o problema de incapacidade do goberno local para atender a xestión diaria é cada vez máis patente, xa que logo dende que se iniciou o mandato, van máis de 36 meses, só cumpriu, case ao límite, en 5 ocasións.

E se iso fora pouco, ademais de incumprir co PMP, debe 7,5 millóns de euros aos provedores, o cal significa unha clara persistencia ao incumprimento, posto que en 2021 o importe dos pagamentos pendentes por parte do Concello no mes de decembro ascendía a 9.763.781 euros.

Así, o Concello de Santiago continúa a ser “o campión da táboa dos grandes concellos galegos no tocante ao incumprimento” do prazo máximo para os pagamentos a empresas e autónomos que realizan traballos ou entregan bens e servizos para atender as necesidades da administración pública local.

Considerando o conxunto do ano 2021, o período de pagamento “rexistrou unha cifra media de 43,5 días, incumprindo prazo legal fixado en 30 días”. Esta demora vén sendo a norma do actual goberno, posto que nos 30 meses desde o seu inicio, “unicamente en cinco meses se cumpriu co prazo establecido, chegando a acadar en agosto de 2019 os 101,5 días”. Durante todo o ano 2021, todos os meses agás o último se superaron con folgura os 30 días, chegando aos 64,65 no mes de agosto pasado.

Os populares continúan a reiterar, como xa o levan feito ao longo do que vai de mandato, a importancia de pagar en tempo e forma aos provedores locais, porque o incumprimento do prazo establecido por lei afecta ao tecido empresarial e comercial, que cada paso se ve máis afectado por subas e restricións que condicionan o seu mantemento e recuperación, mentres contempla como o Concello -a pesar da súa boa situación económica, con 52 millóns de euros nos bancos ao rematar 2021- non corrixe “a súa pésima xestión de pagos, o que dificulta a eficacia doutras medidas como as axudas e os bonos”.