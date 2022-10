Críticas polo proxecto repetido e incumprido da reforma no Restollal

O candidato á Alcaldía de Santiago polo Partido Popular, Borja Verea, lamentou que a falta de capacidade de xestión por parte de Sánchez Bugallo o leve a repetir unha e outra vez as mesmas promesas de inversións millonarias para intentar conseguir máis votos.

Neste senso, Verea lembrou que o actual goberno socialista prometeu na súa campaña do 2019 a humanización do Restollal como unha das súas obras estrela, e que nestes 4 anos non houbo nin un só movemento que deixase entrever a intención de Sánchez Bugallo de levar a cabo este proxecto. O líder do PP sinalou respecto a isto que “agora, ao ver que non lle dan as contas, volve a anuncialo a bombo e prato, como se os veciños de Santiago non tivesemos memoria”, insistiu. Así mesmo, engadiu que “pode haber na zona novos composteláns que non lembren este compromiso, pero a maioría teñen a matrícula tomada a este tipo de promesas incumpridas”.

O candidato á Alcaldía destacou que, pola súa banda, “nós imos facer unha proposta para a transformación do Restollal porque é evidente que é necesaria, pero teremos en conta 3 premisas”. Así, fixo fincapé na necesidade dunha modernización estética de toda a contorna, apostando por converter o Restollal nunha zona máis amable para os veciños, pero “hai que ter en conta o aparcamento, con dar un paseo pola parte de atrás do Corte Inglés xa queda clara a situación de saturación que aquí se vive”, advertiu Verea.

E por último, afirmou, “non podemos obviar que estamos a falar dunha das principais entradas da cidade, que xa coas obras do vial de Clara Campoamor desviou tráfico cara ao barrio de Sar, e se se aposta agora por un embude nesa zona, convertiremos Sar ou Fontiñas nunha autopista paralela.”, sentenciou Verea.