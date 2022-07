Críticas por el mal estado del parque del Auditorio, que urge una puesta a punto

No es la primera vez que surgen críticas por el estado de conservación del parque y el lago del Auditorio. De hecho, vecinos del entorno y muchos usuarios de esta zona verde se han puesto en contacto con esta Redacción varias veces en los últimos años para denunciar “abandono, falta de mantenimiento, limpieza” o incluso “problemas de insalubridad”. Pese a que se han tratado de solventar puntualmente las deficiencias de las que se alertaba, todo parece indicar que el problema no da tregua; o que sobre esta zona de ocio pesa una especie de maldición de la que no consigue librarse.

La última sorpresa que se han llevado las personas que frecuentan el parque del Auditorio de Galicia ha sido la presencia de ratas, que ya conviven con los patos que habitan el lugar, unos inquilinos que tampoco están de suerte porque, cuando no es que desaparecen unos cuantos de repente, les toca sobrevivir junto con los roedores, que no dudan en devorar su comida.

Que haya ratas en el parque del Auditorio no es asunto baladí, como tampoco lo es que las haya en espacios públicos frecuentados por niños. Como se puede apreciar en la imagen de la derecha, los roedores campan a sus anchas en las inmediaciones del lago y los patos ya no se inmutan ante su presencia. Todo apunta a que los roedores salen de sus madrigueras para asistir al festín que les brindan los comederos de las aves. Además, a mayores de la comida que el Ayuntamiento pone a los patos, también pueden trincar algún trozo de pan de los que los usuarios del parque a veces echan a los palmípedos.

Consultada por este periódico, la concejala de Parques y Jardines, Mila Castro, recordaba ayer que el Concello cuenta con una empresa de desratización que realiza controles dos días a la semana en la ciudad, los martes y los jueves; y también acude al punto que se le indica cuando es necesario. Esta empresa trabaja con cebos y venenos que tratan de controlar las plagas de roedores. No obstante, Mila Castro señala que no se puede luchar contra el hecho de que “en el subsuelo de la ciudad hay una población de ratas, como la hay en cualquier otra urbe. El Concello, a través de esta empresa, trata de evitar que no se generen problemas en la superficie. Lo que sucede en este estanque ocurre también en otros de Santiago. Salen a alimentarse de la comida de los patos”, afirma.

Sobre el estado de conservación del parque y el lago del Auditorio, explica que el gobierno local trabaja en un ambicioso proyecto de regeneración de este entorno, que incluiría el vaciado del estanque para ponerlo a punto, pero también matiza que esta iniciativa depende de la llegada de los fondos Next Generation.