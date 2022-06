Críticas vecinales por el peligroso estado de dos adoquines en la calzada

SOCIAL. Varios vecinos de barrios del centro de Santiago acudieron ayer a este periódico para trasladar sus valoraciones y críticas en relación a unos adoquines, el primero de ellos, existente en la Rúa da Senra, “entre la esquina de Xeneral Pardiñas y el paso de Cebra de la Senra”. De acuerdo al comunicado recibido por EL CORREO, dicha calzada contaría con “un tramo hundido en el que sufrimos todos los días los conductores”, así como “las ruedas de los vehículos con semejante salto”. Los vecinos denuncian que ya han emitido un número de quejas mediante la aplicación ‘Línea Verde’ y “sorprendentemente”, esta “dice como respuesta que ya está y no se le ha tocado”. El grupo vecinal se muestra perplejo, argumentando que sería mejor “que asfalten un tramo de 50 metros y saquen ese adoquín, ya que entre General Pardiñas y antes del mismo paso de peatones de la Senra ya hay asfalto”. Por otro lado, el comunicado también hace referencia a otro adoquín, este situado “entre el cruce de Xeneral Pardiñas y Montero Ríos”, el cual, de acuerdo al escrito, se encuentra “otra vez hundido”. Continúa afirmando que, tras exigir el Ayuntamiento a la empresa responsable que lo arreglase por la garantía de obra en diciembre del año pasado, “lo hizo y vuelve a estar totalmente hundido”. Ante esta situación, los vecinos de la zona no saben qué pensar y permanecen sumidos en dudas. Principalmente, les preocupa no tener conocimiento de si volverá a producirse alguna exigencia a esta empresa por parte del gobierno local, comentan, así como las posibles lesiones o caídas que puedan sufrir los transeúntes durante el tiempo en que el asunto permanezca sin solución. ECG