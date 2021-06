Cruce de acusaciones por la falta de coordinación en el incendio de Oroso

El debate abierto por el portavoz del PP, Alejandro Sánchez-Brunete, sobre la no participación de los Bomberos de Santiago en el incendio ocurrido en la mañana del viernes en Oroso, continúa abierto. Ayer, tanto él como el responsable compostelano de Seguridade, Gonzalo Muíños, y el jefe de Bomberos, Manuel Sanmartín, ofrecieron diferentes versiones de lo ocurrido con este siniestro, que se saldó con una persona fallecida y otra gravemente herida.

Según explicaron los dos responsables municipales, aproximadamente una hora y media después de iniciado el fuego se recibió en Santiago una llamada de Oroso solicitando personal de apoyo para relevar a los Bomberos de esta localidad que estaban actuando. En ese momento, se les explicó que para salir de la ciudad era necesaria la activación del Plan de Emerxencias de Galicia.

También señaló que en ningún momento se les informó de que había vidas en peligro. Al recibir la llamada, el cuartel de Santiago, explicó el jefe de Bomberos, se puso en contacto con él, que inmediatamente llamó al 112 y fueron ellos quienes le informaron de que la presencia de Santiago no era necesaria, porque ya se había movilizado el parque de Arzúa.

En este sentido, destacaron que quien tiene que valorar la importancia del siniestro y calcular y coordinar las fuerzas necesarias es la Xunta.

Una versión que no aceptó la vicepresidencia de la Xunta, que en un comunicado señaló que el 112 había avisado a los dos municipios, y que “os Bombeiros de Arzúa trasladáronse ata o lugar dos feitos para colaborar, e os de Santiago alegaron que se non estaba activado o plan non podían desprazarse”, y que “o Platerga actívase en emerxencias extraordinarias onde se ve superada a capacidade de resposta dos medios habituais e se precisan medidas adicionais e extraordinarias de coordinación e información”, como “grandes incendios industriais, emerxencias químicas, grandes operativos de salvamento e rescate, e non en lumes urbanos ordinarios”.

Por su parte, el portavoz del PP afirmó que los argumentos de Raxoi “non se sosteñen”, y los calificó de “exercicio de escapismo vergoñento” por parte del concejal, cuya comparecencia en el pleno reclamarán. Sánchez-Brunete recordó que de lo que se trata “é de que, en casos de risco vital para as persoas, os bombeiros de Santiago saian a auxiliar a cidadáns da contorna”, y pidió que se aclare si Raxoi “está disposto a axudar aos concellos da contorna en situación de risco para a vida, sen necesidade de burocratizar as peticións de auxilio”.

Asimismo, los acusó de “ter conversas dilatorias co 112”, que se tradujeron en la movilización del parque de Arzúa, que frente a los nueve kilómetros de distancia de Santiago, está a 31, y por una carretera mucho peor.

Por último, afirmó que “a decisión de non saír non foi dos bombeiros; foi dunha autoridade municipal. O reproche non é para os bombeiros; é para a autoridade que lles impediu mostrar a súa vocación de servizo”.

En la polémica también terció el Ayuntamiento de Oroso, también socialista, que hizo público un comunicado puntualizando que “desde o momento en que se declarou o incendio, o alcalde de Oroso, Luis Rey, estivo en contacto con todas forzas de seguridade e as autoridades competentes”, y que Raxoi les aclaró que “para poder deixar a cidade, os Bombeiros deben recibir unha comunicación a través da Dirección Xeral de Protección Civil, activándose o Platerga. Así o indica o protocolo”. También confirman que “a propia Axencia Galega de Emerxencias notificoulle a Santiago que xa se ían desprazar os de Arzúa, polo que non era necesario que foran eles”.

Por último, señalan que “o grupo de goberno de Oroso lamenta que o grupo municipal do PP utilice este triste suceso para intentar sacar réditos políticos, confundindo á cidadanía con declaracións que non se axustan á realidade”.