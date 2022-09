Cruz Roja lanza un servicio para combatir la soledad “que duele”

Una investigación sobre la vulnerabilidad social realizada por Cruz Roja expuso que el 23% de las personas atendidas por la entidad en el Plan Cruz Roja Responde afirmaba sentirse sola siempre o la mayor parte del tiempo. Y es que las consecuencias de la crisis sanitaria, social y económica sin precedentes que ha generado la pandemia de la covid-19 siguen estando muy presentes para muchas personas vulnerables, y una de las más graves es el aumento de las situaciones de aislamiento social y la soledad no deseada.

Por eso y para combatir “esta soledad que duele y ayudar a las personas a reconectarse con su entorno”, el organismo ha puesto en marcha el servicio nulticanal Cruz Roja Te Acompaña, que facilita una atención personalizada y confidencial a las personas que lo solicitan a través de su diferentes canales de contacto como el teléfono gratuito 900 444111, el chat en la web www.teacompaña.es o las redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram.

Atendido por voluntariado especializado en escuchar, informar y acompañar a las personas que contactan para reducir su sentimiento de soledad, el servicio también ayudará a “promover su activación personal y social, adquirir conocimientos o despertar intereses que faciliten la creación de nuevas conexiones sociales, y, en definitiva, contribuir a que puedan mejorar su calidad de vida”.

Toni Bruel, coordinador general de Cruz Roja Española, explica que “la soledad no deseada es un sentimiento doloroso, sostenido en el tiempo, que está provocado por una falta de relación con otras personas y una desvinculación con el entorno; hablamos de una soledad que duele. Las personas sienten que no pueden compartir sus vivencias con nadie o no tienen a quien acudir cuando lo necesitan”.

Olga Díaz, subdirectora del área de conocimiento de Inclusión Social de Cruz Roja Española, añade que “la percepción social más extendida identifica la soledad como un asunto que afecta exclusivamente a las personas mayores, pero sin embargo, la soledad no tiene edad, ni género, y ni siquiera tiene que ver necesariamente con vivir solo o sola. Podemos estar rodeados de personas, de familia o amigos y, sin embargo, sentir soledad”. De ahí que nazca el servicio multicanal Te Acompaña, tratando de disminuir el sentimiento de aislamiento y soledad de las personas que lo necesiten, para mejorar su situación”.

Financiado por el Imserso, supone “un paso más en el compromiso común de contribuir a romper con el aislamiento y la soledad de las personas en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión”, inciden desde Cruz Roja, recordando que “en España y según datos del INE viven solas cerca de 5 millones de personas, de las que más de 2,1 millones son mayores de 65 años, y de ellas, el 70,9% son mujeres”, una situación agravada por la pandemia.

Olga Díaz explica que “a través de nuestra experiencia diaria en Cruz Roja ayudando a las personas en situación de vulnerabilidad, sabemos que la pobreza, el desempleo, los problemas de vivienda, de salud, las pérdidas o los conflictos familiares, están en ocasiones detrás de esos sentimientos de soledad no deseada de muchas personas”.

“Por otra parte”, añade, “la soledad puede tener graves consecuencias para las personas socialmente aisladas, con impactos a nivel físico, psicológico y social, ya que incrementa la morbilidad, disminuye la satisfacción vital y predispone a sufrir alteraciones en la salud física y mental”.

COVID. “Además, la pandemia ha multiplicado las situaciones de vulnerabilidad y ha incrementado el número de personas que han experimentado situaciones de aislamiento social y soledad no deseada: ya sea porque han perdido el contacto con amistades y familiares, por la necesidad de mantener la distancia social para protegerse del virus”, señalan desde la entidad.

También apuntan como factor para el aislamiento la brecha digital, “que ha incrementado las barreras para relacionarse con otras personas”, dicen, “por carecer de competencias digitales, no tener dispositivos tecnológicos o acceso a Internet”.

En este sentido, recuerdan que una parte de la intervención social de Cruz Roja está dirigida específicamente dede hace años a paliar la soledad en las personas mayores, a través del proyecto Enrédate, desde el que se realizan llamadas telefónicas, sesiones informativas y formativas, visitas, se entregan y se prestan tablets para reducir el aislamiento.