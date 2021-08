Cruz Vermella blinda o amparo a persoas sen fogar e a teleasistencia

Santiago. O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; e o presidente de Cruz Vermella Santiago, José Luís Barreiro Conde, asinaron onte dous convenios de colaboración para o desenvolvemento, durante o ano 2021, do SEMUS, o Servizo Municipal de Urxencias Sociais, e dos programas de teleasistencia e atención a persoas sen fogar; por un importe total de 185.000 euros. Ademais, por medio dos presentes convenios, Cruz Vermella ofrécese ao Concello como entidade colaboradora para acoller a persoas que están a realizar traballos en beneficio da comunidade como forma de integración social. No acto de sinatura tamén estiveron presentes a concelleira de Políticas Sociais, Mila Castro; e a coordinadora de Cruz Vermella en Santiago, Rocío Ovalle.

Para a colaboración na realización e desenvolvemento do Servizo Municipal de Urxencias Sociais, o Concello, con cargo ao seu Orzamento Xeral para o ano 2021, achega 100.000 euros, cofinanciados pola Deputación da Coruña.

O SEMUS cubre as urxencias de carácter social cando os Servizos Sociais Municipais non están operativos, realizando as súas intervencións no lugar onde se xera a urxencia, cun tempo de resposta moi breve e ofrecendo solucións acordes ao contexto no que se producen.

Diríxese á atención de persoas especialmente vulnerables e que padecen situacións de risco que se presentan de forma imprevista. ECG