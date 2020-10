...Cuando el edificio del Xelmírez acogió durante meses a alumnos de dos institutos diferentes

La imagen que hoy ocupa esta sección fue tomada en el año 1985, escasos meses después de que los alumnos del Xelmírez I y II se trasladasen desde el edificio que hoy ocupa la sede de la Xunta hasta esta nueva construcción. Fue un momento difícil para la dirección del centro que, durante todo un semestre, tuvo que organizar el espacio para que un edificio pensado inicialmente para acoger únicamente a un centro escolar albergase los alumnos y docentes de dos institutos. Manolo Portas, director del Xelmírez I, recuerda aquellos momentos difíciles que incluso crearon algunas tensiones entre el personal. “O edificio estaba masificado”, explica Portas, que define aquellos meses como “un momento moi complexo”. Terminado el curso, el personal del Xelmírez II dejó las instalaciones para mudarse a su nuevo espacio. Fue entonces cuando los alumnos realmente comenzaron a notar el cambio cualitativo con respecto a su anterior emplazamiento. “As instalacións do vello edificio non estaban pensadas para acoller aos rapaces, había problemas de humidade e a calefacción non era suficiente”.