“Cuando me puse al frente de Cantigas e Agarimos estaban casi en la ruina”

Santiago. Bajo la atenta mirada de Alejandra Pampín, la directora del Complexo Residencial Victoria, Álvaro Castro intenta mantener su mascarilla bien ajustada sobre su nariz. Sin demasiado éxito en la faena, Alejandra sale al rescate para ajustársela alrededor de la cabeza, contribuyendo así a que sus orejas tengan algo de tregua. El gesto ejemplifica el buen trato que posteriormente narra el protagonista: “Estamos muy atendidos, están todo el día pendientes de nosotros. Alejandra es una chica muy joven con la capacidad de gestión de toda una veterana”, afirma. Además del trato, destaca los guisitos y las empanadas que hace la cocinera, y que tanto le gustan. También pone en valor la extrema higiene que se mantiene en el centro. “Es imposible ver algo sucio aquí, ni en el suelo, no podemos quejarnos”, dice desde la residencia en la que vive desde hace dos años.

Con la suerte de no haber tenido ningún caso positivo de COVID en la residencia, lo que más ha echado de menos Álvaro son las largas charlas que le gusta mantener. El jueves, mientras esperaba ilusionado que llegase el Día del Padre para recibir la visita de su única hija contaba cómo el teléfono le salvó los días en los que ni él podía ir a A Coruña a visitarla ni ella desplazarse a Compostela. El móvil, Pasapalabra y la lectura del periódico y de clásicos como el Quijote hacen que el tiempo pase más ameno para él: “La televisión no me entretiene, a mí lo que me gusta es la lectura”. Pero, sin duda, lo que más le gusta es hablar y contar historias rescatadas de su buena memoria. Algunas más alegres y, otras, no tanto como la de los años que pasó al cuidado de su mujer, enferma de alzhéimer: “Fue algo muy duro, fui viudo en vida”.

Para concluir la larga charla de más de dos horas, Álvaro Castro anima a todos a vacunarse después de su buena experiencia tras recibir las dos dosis oportunas. “Estoy mucho más tranquilo, me la pondría cuatro veces. Además, aquí casi nos hacen dormir con mascarilla, estamos muy atendidos”, incide con humor este compostelano que habla del casco histórico de Santiago como una maravilla. Pasear por él, y por la Catedral, de la que durante un tiempo tuvo la llave, es otra de sus aficiones.