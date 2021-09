Cuarenta películas de vanguardia

El inicio de la décimo octava edición del Festival Internacional Curtocircuíto está cada vez más próximo y poco a poco vamos conociendo los entresijos de esta fiesta de la vanguardia cinematográfica. La última de las novedades que nos presenta el certamen, que se desarrollará de nuevo en formato híbrido, es la composición de su Sección Oficial, Explora y Radar, en la que se emitirán cuarenta películas de veintiún países, con una selección de títulos recientes que responden al riesgo creativo y a la diversidad. Además, también se presentó el apartado Playlist, en el que se visibilizarán las distintas formas de documentar la música.

El evento, organizado por el Concello de Santiago y que cuenta con el financiamiento de la Deputación da Coruña, Agadic y el ICAA, echará a andar el próximo 2 de octubre (hasta el día 10) con cineastas de todo el mundo. Desde Vietnam hasta Colombia, mostrarán sus obras más recientes, explorando la vanguardia a través de diferentes lenguajes audiovisuales. En esta ocasión, habrá quince estrenos, ocho de ellos a nivel estatal y los restantes en Galicia.

Radar. Un total de veintidós propuestas cinematográficas llenarán esta vez el capítulo del festival que recoge las creaciones menos convencionales del cine narrativo de este 2021. Estas, si bien funcionan a modo de pequeños puntos en el mapa, al combinarlas, generan atractivas conexiones entre ellas. La autodefinición de la identidad, los paraísos artificiales de las drogas o la sublimación del exceso son algunos de los tags que responden a una versión donde repiten cineastas como la británico-argentina Jessica Sarah Rinland, que presentará su último trabajo Sol de Campinas; el guionista y director canadiense Guy Maddin, que participará con The Rabbit Hunters; la francesa Marie Losier, que mostrará su trabajo Taxidermisez-muy; o Bertrand Mandico, quien exhibirá Dead Flash. Estos nombres compartirán escenario con otros nuevos miembros como Pat Heywood y Jamil McGinnis (Gramercy); Sofia Bohdanowicz (Point and Line to Plane); o Sophie Littmann (Sudden Light).

Explora. En su clara apuesta por la creatividad a la hora de afrontar el cine, surge en Curtocircuíto Explora, con un total de dieciocho largometrajes de carácter arriesgado, radical y, a veces, exigente con el ojo humano. En ella se encuentran desde estudios sobre el paisaje, como Terra Australis Incognita, de Andrea Bordoli; o Corps Samples, de Astrid da Chapelle; tétricos musicales como The Parents’ Room, de Diego Marcon (premiado en 2018); hasta películas puramente plásticas como la austríaca Dissolution Prologue, de Siegfried A. Fruhauf; o Berlin Feuer, de los ya habituales Siegfrid Fruhauf y Pedro Maia. Completan la lista artistas como Ana Vaz (Pseudosphynx), James Kienitz Wilkins (Best Year Ever), Zachary Epcar (The Canyon), o Mary Helena Clark (Figure Minus Fact), presentes en años anteriores.

Playlist. A través de una programación interdisciplinar, uno de los pilares será la música en directo, con diferentes formas de retratarla y documentarla.

Destacará el documental No somos nada, de Javier Corcuera, sobre el histórico grupo punk liderado por Evaristo Páramos, La Polla Records, que se proyectará después de su lanzamiento en San Sebastián.

Además de cinematografiar música, estas creaciones también la utilizan como medio para doblar el lenguaje a su favor, como el caso de Stop, el docu-musical sobre Doble Pletina; o Don’t go gentle: a filme about Idles, donde el relato de los fans es tan crucial como la historia de la banda; o Hier, en la que las letras se transforman en herramienta política para cuestionar lo establecido.

Este cartel se suma al ya conocido que conforman las secciones competitivas, con Planeta GZ (producciones gallegas diferentes e interesantes) y Penínsulas (piezas españolas destacadas de la temporada); y Paralela, con Terra (cineastas de la comunidad con una obra consistente y personal), Supernova (el espacio para los creadores emergentes) y Longas x Curto (creada en 2020 para mostrar los trabajos de autoras que el festival siguió desde sus inicios).