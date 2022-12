Cuatro accidentes de circulación requirieron asistencia de la Policía en la jornada del jueves

Santiago. Cuatro escenarios diferentes de accidentes durante la circulación fueron a los que la Policía Local debió dar respuesta durante la jornada de este último jueves. Por un lado, un dispositivo policial acudió en el mediodía de dicho día a la avenida do Cruceiro da Coruña con motivo de la caída que había sufrido el conductor de una motocicleta mientras la pilotaba, con resultado de daños materiales y heridas leves para el mismo. No mucho tiempo después, a las 16.00 horas, un dispositivo de agentes repetía operación en la rúa do Canteiro, donde habían colisionado dos vehículos, ocasionando solamente daños materiales.

El siguiente escenario sucedió en la rúa Xosé Pasín, lugar al que acudió la Policía a las 18.20 horas tras un nuevo choque entre dos turismos, con resultado de daños materiales; y, finalmente, en la Plaza de la Paz se produjo un tercer siniestro protagonizado por una pareja de automóviles, de nuevo, sin lamentar heridos. ECG